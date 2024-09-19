الخميس 19 سبتمبر 2024
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خارج الحدود

تزامنا مع كلمة نصر الله، الجيش الإسرائيلي يصدق على خطط حرب الجيهة الشمالية

الأراضى المحتلة،
الأراضى المحتلة، فيتو

قال جيش الاحتلال الإسرائيبلي، منذ قيل، إنه يهاجم الآن أهدافا لحزب الله لإضعاف قدراته العسكرية، كما أفاد الإعلام العبري، بتصديق رئيس الأركان، هرتسى هاليفي، على خطط للجبهة الشمالية.

رئيس الأركان الإسرائيلي يصدق على خطط الجبهة الشمالية

نقلت صحيفة إسرائيل اليوم عن الجيش الإسرائيلي قوله: إننا أمام أيام قوية وعنيفة في الجبهة الشمالية.

إطلاق 40 صاروخا من جنوب لبنان على إسرائيل

أفادت وسائل إعلام عبرية، اليوم، إن نحو 40 صاروخا أطلقت من جنوب لبنان باتجاه الجليل الأعلى في الساعتين الماضيتين.

وقالت القناة"12" العبرية، إن نحو 40 صاروخا أطلقت من جنوب لبنان باتجاه الجليل الأعلى في الساعتين الماضيتين، ودوت صفارات الانذار في زرعيت وشوميرا وإفن مناحم ومرغليوت في الجليل الغربي.

وكانت أفادت وسائل إعلام عبرية، بمقتل جندي إسرائيلي وإصابة آخرين قرب تل حاي بالجليل الأعلى إثر إطلاق قذيفتين من جنوب ‎لبنان.

 

حسن نصر الله معلقا على تفجيرات البيجر: حجم الإصابات بالعيون كثير

وجاء تلك الأنباء بالتزامن مع كلمة الأمين العام لحزب الله اللبناني، حسن نصر الله، وجه فيه الشكر للحكومة اللبنانية ووزارة الصحة ومؤسسات الدفاع المدني الذين أبلوا بلاء حسنا.

وقال نصر الله فى كلمة له، مساء اليوم، للتعليق على تفجيرات أجهزة الاتصالات اللاسلكية "البيجر"، إن "حجم الإصابات بالعيون كثير وهناك ضغط على المستشفيات وهي تبذل جهدا كبيرا".

حزب الله يطلق 40 صاروخا على الاحتلال، وصفارات الإنذار تدوي فى الجليل

حزب الله يوقف شقيق مسئول كبير للتحقيق معه على خلفية تفجيرات البيجر

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رئيس الأركان الإسرائيلي حزب الله هرتسي هليفي حسن نصر الله

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