حسن نصر الله يعترف بتعرض حزب الله لضربة كبيرة غير مسبوقة

أقر الأمين العام لحزب الله اللبناني، حسن نصر الله، اليوم، بتعرض المقاومة الإسلامية فى لبنان، لضربة كبيرة غير مسبوقة فى سياق تعليقه على تفجيرات البيجر وأجهزة الاتصالات اللاسلكية.

حسن نصر الله يعترف بالتعرض لضربة كبيرة

وتابع حسن نصرالله، أن العدو يفترض أن أجهزة “البيجر” التي يتجاوز عددها 4 آلاف جهاز موزعة على الأخوة والأخوات في حزب الله وهو بذلك كان يتعمد قتل 4 آلاف إنسان في دقيقة واحدة.

واستطرد، حسن نصر الله، أمين عام حزب الله اللبناني، سنتبنى تسمية مجزرة الثلاثاء ومجزرة الأربعاء، والله بلطفه وكرمه دفع الكثير من البلاء لأن الكثير من هذه الإصابات كانت طفيفة وعدد من هذه “البيجرات” كانت مطفأة وبعضها لم يوزع بعد.

عمليتان لجيش الاحتلال وجهاز الموساد الإسرائيلى على لبنان

وتأتي هذه الكلمة، بعد عمليتين من جانب جيش الاحتلال وجهاز الموساد الإسرائيلى على لبنان، أدى إلى استشهاد عشرات المواطنين، وإصابة نحو 2800 شخص، بعد تفجير أجهزة البيجر، وأجهزة لاسلكية للإتصالات.

وعلى الجانب الآخر أعلن وزير الصحة اللبناني فراس الأبيض ارتفاع عدد ضحايا تفجير أجهزة الاتصالات ( البيجر )، خلال اليومين الماضيين إلى 32 شهيدًا وآلاف من الجرحى، مشيرا إلى أن القطاع الصحي بأطبائه ومسعفيه وممرضيه استطاعوا أن يقدموا الخدمات إلى الأهالي الذين أصيبوا جراء الحادث الآليم.

وتسببت موجة التفجيرات باضرارٍ في عددٍ من المنازلِ واندلاعِ حرائقَ في منازلَ اخرى وبعددٍ من السياراتِ والدراجاتِ والمحلاتِ التجارية التي تبيعُ اجهزةَ الاتصالات.

إسناد ‏غزة وأهلها ومقاومتها

وفي بيان صدر صباح الاربعاء، أكد حزب الله في لبنان أنه سيواصل عملياته لإسناد ‏غزة وأهلها ومقاومتها وللدفاع عن لبنان وشعبه وسيادته.

وشدد على أن هذا المسار متواصل ومنفصل عن الحساب ‏العسير الذي يجب أن ينتظره العدو المجرم على مجزرته يوم الثلاثاء، التي ارتكبها بحق شعبنا وأهلنا ‏ومجاهدينا في لبنان، وقال “هذا حساب آخر وآتٍ إن شاء الله”.