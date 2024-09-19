المشدد 7 سنوات لمتهم بالاتجار في المواد المخدرة بعين شمس

قضت محكمة جنايات شمال القاهرة بمعاقبة عاطل، ضبط بحوزته كمية من مخدر السيليوسين والحشيش بمنطقة عين شمس بالسجن المشدد 7 سنوات.



وجاء في تقرير معمل الكيماوي أن المضبوطات عبارة عن كيس بلاستيكي به أجزاء نباتية وزنت 10 جم، ثبت أنها السيليوسين المخدر المدرج بالجدول الأول من قانون المخدرات.

وأضاف التقرير أنه شملت المضبوطات أيضا كيس بلاستيكي به 5 قطع لمادة سمراء اللون كل قطعة ملفوفة بلفافة بنية اللون وزن الكيس 100جم، ثبت أنها لمادة الحشيش المخدر المدرج بالجدول الأول من جداول قانون المخدرات.

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة ألقت القبض على عاطل لترويجه مخدري الحشيش والسيليوسين.

وتلقى قسم شرطة عين شمس، بمديرية أمن القاهرة معلومات تفيد بقيام عاطل - مقيم بدائرة القسم بترويج مخدري الحشيش والسيليوسين بقصد الاتجار.

وعقب تقنين الإجراءات تم استهداف المتهم بمأمورية أسفرت عن ضبطه، وعثر بحوزته على "كمية من مخدري الحشيش والسيليوسين، ومبلغ مالى، وسلاح أبيض "سكين".

وبمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الترويج على عملائه، والمبلغ المالى من متحصلات تجارته غير المشروعة، والسلاح الأبيض بقصد الدفاع عن نشاطه الإجرامي، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.