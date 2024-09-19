الخميس 19 سبتمبر 2024
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اقتصاد

ارتفاع جماعي لمؤشرات البورصة بمستهل تعاملات اليوم الخميس

البورصة المصرية،
البورصة المصرية، فيتو

ارتفعت مؤشرات البورصة بمستهل تعاملات، الخميس 19 سبتمبر 2024.

المؤشر الرئيس "إيجي إكس 30" 

وصعد  مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.76%  عند مستوى 30576 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.87%  عند مستوى 37496 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.84%  عند مستوى 13266 نقطة.

مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة

وارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.72%  عند مستوى 7171 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.86%  عند مستوى 10176 نقطة، وقفز مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 1.26%  عند مستوى 2916 نقطة.

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