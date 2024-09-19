ارتفاع جماعي لمؤشرات البورصة بمستهل تعاملات اليوم الخميس
ارتفعت مؤشرات البورصة بمستهل تعاملات، الخميس 19 سبتمبر 2024.
المؤشر الرئيس "إيجي إكس 30"
وصعد مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.76% عند مستوى 30576 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.87% عند مستوى 37496 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.84% عند مستوى 13266 نقطة.
مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة
وارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.72% عند مستوى 7171 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.86% عند مستوى 10176 نقطة، وقفز مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 1.26% عند مستوى 2916 نقطة.
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