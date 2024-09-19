تقام اليوم باقي مباريات الجولة الافتتاحية من بطولة دوري أبطال أوروبا بنظامها الجديد بمشاركة 36 فريقا، والذي أعلنه الاتحاد الأوروبي لكرة القدم مؤخرا.

وتلعب اليوم العديد من المواجهات القوية وأبرزها مواجهة برشلونة ضد موناكو، وأرسنال أمام أتالانتا.

مواعيد مباريات اليوم الخميس بدوري أبطال أوروبا



سرفينا زافيزدا × بنفيكا - 7:45 مساء | بي ان سبورت 2

فينورد × بايرليفركوزن - 7:45 مساء | بي ان سبورت 1

أتالانتا × أرسنال - 10 مساء | بي ان سبورت 2

أتلتيكو مدريد × لايبزيج - 10 مساء | بي ان سبورت 3

بريست × ستورم جراتس - 10 مساء | بي ان سبورت 4

موناكو × برشلونة - 10 مساء | بي ان سبورت 1

نظام دوري أبطال أوروبا الجديد

تتم إقامة البطولة بنظام الدوري الواحد للفرق الـ 36 المشاركة وبناء عليها يتحدد مسار هذه الفرق في البطولة، حيث يتم تقسيم الفرق إلى 4 تصنيفات، والقرعة تحدد فريقين من كل تصنيف ليلعبا سويًا.

وبهذا النظام يلعب كل فريق أمام 8 أندية مختلفة، بواقع 4 مباريات على ملعبه و4 خارج ملعبه، حيث لن يلعب أي فريق أمام نفس المنافس مرتين في هذا الدوري مثلما كان يحدث في الماضي.

وبعد انتهاء الدوري، يتم احتساب النتائج ويصعد أصحاب المراكز من الأول إلى الثامن مباشرة إلى الدور الثاني من دوري أبطال أوروبا.

ويخوض أصحاب المراكز من 9 إلى 24 ملحقًا بنظام الذهاب والإياب، ليتم تصفية 8 فرق تشارك في الدور الثاني إلى جانب المتأهلين الثمانية مباشرة.

أما باقي الفرق من الـ24 وحتى 36 فسوف تودع البطولة بصورة نهائية، أي أنّه لن ينتقل أي فريق منها إلى الدوري الأوروبي.

يتم إجراء البطولة بعد ذلك بدءًا من دور الـ16 بشكل اعتيادي (أدوار إقصائية من ذهاب وإياب)، كما هو النظام المتبع في الوقت الراهن.