الخميس 19 سبتمبر 2024
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خارج الحدود

كندا تفرض عقوبات على إسرائيليين لانتهاك حقوق الفلسطينيين

كندا، فيتو
كندا، فيتو

حرب غزة ، أعلنت الحكومة الكندية عن فرض عقوبات على مؤسستين و4 أشخاص من إسرائيل لانتهاك حقوق الفلسطينيين في الضفة الغربية.

وتشمل العقوبات تجميد الأصول وحظر التعاملات التجارية ومنع الجهات المدرجة على قائمة العقوبات من السفر إلى كندا.

وأوضحت الخارجية الكندية أن العقوبات تفرض بسبب تورط تلك الجهات والأشخاص "في أعمال العنف، بما فيها الهجمات على القوافل الإنسانية والاستيلاء على الممتلكات وتهجير الفلسطينيين.

وسبق للولايات المتحدة أن فرضت العقوبات على الكيانين والأشخاص ذاتهم في أبريل الماضي، حيث تم اتهامهم بجمع الموارد لتمويل الأنشطة المتطرفة.

بوريل يطالب بفرض عقوبات على بن غفير وسموتريتش 


في سياق متصل، دعا مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، في وقت سابق إلى فرض عقوبات على الوزيرين الإسرائيليين بتسلئيل سموتريتش وإيتمار بن غفير بسبب دعوته لقطع الغذاء والوقود عن المدنيين في قطاع غزة وتهجيرهم.

وقال بوريل في تغريدة على موقع إكس: "بينما يضغط العالم من أجل وقف إطلاق النار في غزة يدعو بن غفير إلى قطع الوقود والمساعدات عن المدنيين".

وأضاف: "كما هي الحال مع تصريحات وزير المالية الإسرائيلي سموتريتش الشريرة فإن هذا يشكل تحريضا على ارتكاب جرائم حرب، ولا بد أن تكون العقوبات على رأس أجندة الاتحاد الأوروبي".

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