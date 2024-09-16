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خارج الحدود

بسبب برنامج تجسس، عقوبات أمريكية على 5 مسئولين بشركة إنترنت إسرائيلية

الولايات المتحدة،
الولايات المتحدة، فيتو

فرضت الولايات المتحدة، مساء اليوم الإثنين، عقوبات على 5 مسئولين بشركة إنترنت إسرائيلية بسبب برنامج تجسس، وذلك وفقا لشبكة «العربية».

 

بوريل يطالب بفرض عقوبات على بن غفير وسموتريتش 

في سياق متصل، دعا مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، في وقت سابق إلى فرض عقوبات على الوزيرين الإسرائيليين بتسلئيل سموتريتش وإيتمار بن غفير بسبب دعوته لقطع الغذاء والوقود عن المدنيين في قطاع غزة وتهجيرهم.

وقال بوريل في تغريدة على موقع إكس: "بينما يضغط العالم من أجل وقف إطلاق النار في غزة يدعو بن غفير إلى قطع الوقود والمساعدات عن المدنيين".

 

وأضاف: "كما هي الحال مع تصريحات وزير المالية الإسرائيلي سموتريتش الشريرة فإن هذا يشكل تحريضا على ارتكاب جرائم حرب، ولا بد أن تكون العقوبات على رأس أجندة الاتحاد الأوروبي".

 

أستراليا تفرض عقوبات على 5 مسئولين إيرانيين

بوريل يدعو إلى فرض عقوبات أوروبية على سموتريتش وبن غفير


 

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الولايات المتحدة الاتحاد الاوروبي بتسلئيل سموتريتش إيتمار بن غفير قطاع غزة غزة

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