أستراليا تفرض عقوبات على 5 مسئولين إيرانيين

أعلنت الحكومة الأسترالية، اليوم الاثنين، فرض عقوبات مالية ومنع السفر على 5 من كبار مسئولي الأمن وإنفاذ القانون في إيران.

وتزامنت تلك العقوبات الجديدة مع حلول الذكرى الثانية لمقتل الشابة الكردية الإيرانية مهسا أميني على يد الشرطة الإيرانية في 16 سبتمبر عام 2022 في العاصِمة طهران.

السلطات الإيرانية تفرض الإقامة الجبرية على عائلة مهسا أميني

وفرضت السلطات الإيرانية، الإقامة الجبرية، على عائلة أميني، فيما أضربت عشرات السجينات في سجن "إيفين" تضامنًا مع العائلة، بمناسبة مرور عامين على ثورة "أميني".

وقالت وزير خارجية أستراليا، بيني وونج، إن "أولئك المسؤولين متورطين في القمع العنيف للاحتجاجات"، مشددة على أن "أستراليا تقف إلى جانب النساء والفتيات في إيران في نضالهن من أجل المساواة والتمكين".

وذكر موقع إذاعة "فردا" الإيراني المعارض، اليوم، أن المعارضة الأسترالية اعتبرت العقوبات المعلنة غير كافية، ودعت إلى إعلان الحرس الثوري الايراني منظمة إرهابية.

وأحيا المتحدث باسم المعارضة الخارجية السيناتور سيمون برمنجهام، ذكرى وفاة أميني، وقال: "على مدى عامين طويلين، أظهرت النساء والفتيات الإيرانيات شجاعة في النضال، من أجل حقوقهن الإنسانية الأساسية، وينبغي لموقف أستراليا أن يعكس شجاعتهن".

أستراليا تفرض عقوبات على 195 فردا ومؤسسة في إيران

وأضاف: "نحن ننضم إلى مجتمع الشتات في حث الحكومة على اتخاذ إجراءات أقوى، ونؤكد دعمنا الحزبي لها للقيام بذلك".

وحث السناتور برمنجهام، الحكومة على تبني توصية تحقيق مجلس الشيوخ، لاتخاذ الخطوات اللازمة، لتصنيف الحرس الثوري منظمة إرهابية، مضيفًا: "يجب على أستراليا أن تؤدي دورها في محاسبة النظام على أفعاله البغيضة".

وبما في ذلك العقوبات المعلنة حديثًا، فرضت الحكومة الأسترالية حتى الآن، عقوبات على "195" فردًا ومؤسسة في إيران، وخاصة قوات الشرطة والحرس الثوري.