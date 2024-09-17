الثلاثاء 17 سبتمبر 2024
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صحة ومرأة

عجينة الأرز لتفتيح البشرة وعلاج التهاباتها

تفتيح البشرة
تفتيح البشرة

تفتيح البشرة من الأمور التى تهتم بها الفتيات كثيرا خاصة فى فصل الصيف حيث تتأثر البشرة سريعا من التعرض للشمس ما يؤثر على لونها ويسبب حدوث الالتهابات بها.

وتفتيح البشرة الملتهبة يجب أن يكون بحرص للتخلص من الالتهابات دون أن تزيد حفاظا على جمال البشرة وذلك يكون من خلال الوصفات الطبيعية.

عجينة الأرز لتفتيح البشرة 

وتقدم سهام شهاب خبيرة التجميل، عجينة الأرز لتفتيح البشرة وعلاج الالتهابات بها.

المكونات:-

3 ملاعق أرز 

كوب ماء

الطريقة:-

  • نحضر الأرز ونغسله جيدا ثم نضعه فى مقلاة على النار مع الماء.
  • نترك الأرز على النار الهادئة حتى ينضج.
  • ثم نرفع الأرز من على النار ونحرص على وجود الماء به.
  • نترك الأرز يبرد تماما ثم نضرب الأرز بالهاند بليندر مع الماء حتى نحصل على قوام كريمي متجانس وناعم وخالى من أى تكتلات.
  • نفرد عجينة الأرز على البشرة النظيفة فى حركات دائرية برفق.
  • نترك القناع على البشرة لمدة 15 دقيقة.
  • ثم نغسل الوجه بعدها بالماء الفاتر ونجففه ونرطبه.
تفتيح البشرة 

خطوات بسيطة يجب اتباعها لحماية البشرة

وللعناية بالبشرة، يجب أولًا معرفة نوعها لمعرفة طبيعة التعامل معها فليس هناك منتج واحد سحري يفعل كل شيء، ومنتجات الإثنين والثلاثة في واحد كلها أساطير، فعليك معرفة نوعية بشرتك، والطريقة المثلى للعناية به.

- استخدام التونر:

وسيلة رائعة للحصول على إشراقة مميزة، فابحثي عن تونر به مواد مضادة للتأكسد، مثل فيتامين C.

- استخدام نوعين من المرطبات:

لا تهملي الاستخدام ليلًا، والكريم المرطب نهارًا، وكذلك كريم الحماية من الشمس نهارًا، خاصة أن كان جلدك حساس، للوقاية من الاسمرار والتجاعيد.

- استخدام السيروم:

خطوة مهمة للحفاظ على بشرتك، فالسيروم أو الأمصال تقوم بالتنظيف العميق للبشرة مما يحافظ على نداوتها.

- الاهتمام بتنظيف البشرة:

أهم شيء هو تنظيف بشرتك في الصباح، وغسل وجهك كل ليلة أمر أكثر أهمية، فعندما لا تغسلين وجهك، من آثار الشمس، والمكياج والأوساخ فبهذا تسدين المسام، ولن تتنفس بشرتك، وعملية التنظيف المثلى في خطوتين تبدأ مع منشفة دافئة ورطبة ومنظف جيد.

- يجب تقشير البشرة بنعومة:

يجب أن تقشر البشرة الدهنية كل ثلاثة أو أربعة أيام، وكل 7 إلى 10 أيام إذا كانت بشرتك أكثر جفافًا، ومن المكونات المفضلة في التقشير البابايا، والأناناس.

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