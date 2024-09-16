وصفة طبيعية لتفتيح البقع الداكنة بالبشرة وتوحيد لونها

البقع الداكنة وآثار الحبوب بالبشرة من الأمور التى تؤثر على نقاء البشرة وجمالهان ولونها ما يزعج الفتيات كثيرا، لذا يبحثن عن حلول سريعة وفعالة.

ويتم التخلص من هذه البقع وآثار الحبوب بالبشرة من خلال الوصفات الطبيعية التى تقشر البشرة وتجدد خلاياها وتنظف المسام بعمق.

وصفة طبيعية لتفتيح البقع الداكنة

وتقدم سهام شهاب خبيرة التجميل، وصفة طبيعية لتفتيح البقع الداكنة والتخلص من آثار الحبوب بالبشرة.

المكونات:-

2 ملعقة لبن حليب

ملعقة بيكينج صودا وتباع لدى العطار

الطريقة:-

نحضر بولة عميقة ونضع بها البيكينج صودا.

نضيف لها اللبن الحليب ونقلب جيدا حتى تذوب البيكينج صودا تماما.

ثم نفرد القناع على البشرة فى حركات دائرية برفق.

نترك القناع على البشرة حتى يجف تماما.

نشعر بوخز خفيف بالبشرة هذا أمر طبيعي ولا داعى لفرك القناع على البشرة فيكفى فرده برفق فقط.

بعد أن يجف القناع على البشرة نغسل الوجه بالماء الفاتر ونجففه ونرطبه.

نكرر الوصفة مرتين أسبوعيا للحصول على أفضل النتائج.

البقع الداكنة

خطوات بسيطة يجب اتباعها لحماية البشرة

وللعناية بالبشرة، يجب أولًا معرفة نوعها لمعرفة طبيعة التعامل معها فليس هناك منتج واحد سحري يفعل كل شيء، ومنتجات الإثنين والثلاثة في واحد كلها أساطير، فعليك معرفة نوعية بشرتك، والطريقة المثلى للعناية به.

- استخدام التونر:

وسيلة رائعة للحصول على إشراقة مميزة، فابحثي عن تونر به مواد مضادة للتأكسد، مثل فيتامين C.

- استخدام نوعين من المرطبات:

لا تهملي الاستخدام ليلًا، والكريم المرطب نهارًا، وكذلك كريم الحماية من الشمس نهارًا، خاصة أن كان جلدك حساس، للوقاية من الاسمرار والتجاعيد.

- استخدام السيروم:

خطوة مهمة للحفاظ على بشرتك، فالسيروم أو الأمصال تقوم بالتنظيف العميق للبشرة مما يحافظ على نداوتها.

- الاهتمام بتنظيف البشرة:

أهم شيء هو تنظيف بشرتك في الصباح، وغسل وجهك كل ليلة أمر أكثر أهمية، فعندما لا تغسلين وجهك، من آثار الشمس، والمكياج والأوساخ فبهذا تسدين المسام، ولن تتنفس بشرتك، وعملية التنظيف المثلى في خطوتين تبدأ مع منشفة دافئة ورطبة ومنظف جيد.

- يجب تقشير البشرة بنعومة:

يجب أن تقشر البشرة الدهنية كل ثلاثة أو أربعة أيام، وكل 7 إلى 10 أيام إذا كانت بشرتك أكثر جفافًا، ومن المكونات المفضلة في التقشير البابايا، والأناناس.