الإثنين 16 سبتمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

صحة ومرأة

وصفة طبيعية لتفتيح البقع الداكنة بالبشرة وتوحيد لونها

البقع الداكنة, فيتو
البقع الداكنة, فيتو

البقع الداكنة وآثار الحبوب بالبشرة من الأمور التى تؤثر على نقاء البشرة وجمالهان ولونها ما يزعج الفتيات كثيرا، لذا يبحثن عن حلول سريعة وفعالة.

ويتم التخلص من هذه البقع وآثار الحبوب بالبشرة من خلال الوصفات الطبيعية التى تقشر البشرة وتجدد خلاياها وتنظف المسام بعمق.

 

وصفة طبيعية لتفتيح البقع الداكنة 

وتقدم سهام شهاب خبيرة التجميل، وصفة طبيعية لتفتيح البقع الداكنة والتخلص من آثار الحبوب بالبشرة.

المكونات:-

2 ملعقة لبن حليب 

ملعقة بيكينج صودا وتباع لدى العطار 

الطريقة:-

  • نحضر بولة عميقة ونضع بها البيكينج صودا.
  • نضيف لها اللبن الحليب ونقلب جيدا حتى تذوب البيكينج صودا تماما.
  • ثم نفرد القناع على البشرة فى حركات دائرية برفق.
  • نترك القناع على البشرة حتى يجف تماما.
  • نشعر بوخز خفيف بالبشرة هذا أمر طبيعي ولا داعى لفرك القناع على البشرة فيكفى فرده برفق فقط.
  • بعد أن يجف القناع على البشرة نغسل الوجه بالماء الفاتر ونجففه ونرطبه.
  • نكرر الوصفة مرتين أسبوعيا للحصول على أفضل النتائج.
البقع الداكنة 

خطوات بسيطة يجب اتباعها لحماية البشرة

وللعناية بالبشرة، يجب أولًا معرفة نوعها لمعرفة طبيعة التعامل معها فليس هناك منتج واحد سحري يفعل كل شيء، ومنتجات الإثنين والثلاثة في واحد كلها أساطير، فعليك معرفة نوعية بشرتك، والطريقة المثلى للعناية به.

- استخدام التونر:

وسيلة رائعة للحصول على إشراقة مميزة، فابحثي عن تونر به مواد مضادة للتأكسد، مثل فيتامين C.

- استخدام نوعين من المرطبات:

لا تهملي الاستخدام ليلًا، والكريم المرطب نهارًا، وكذلك كريم الحماية من الشمس نهارًا، خاصة أن كان جلدك حساس، للوقاية من الاسمرار والتجاعيد.

- استخدام السيروم:

خطوة مهمة للحفاظ على بشرتك، فالسيروم أو الأمصال تقوم بالتنظيف العميق للبشرة مما يحافظ على نداوتها.

- الاهتمام بتنظيف البشرة:

أهم شيء هو تنظيف بشرتك في الصباح، وغسل وجهك كل ليلة أمر أكثر أهمية، فعندما لا تغسلين وجهك، من آثار الشمس، والمكياج والأوساخ فبهذا تسدين المسام، ولن تتنفس بشرتك، وعملية التنظيف المثلى في خطوتين تبدأ مع منشفة دافئة ورطبة ومنظف جيد.

- يجب تقشير البشرة بنعومة:
يجب أن تقشر البشرة الدهنية كل ثلاثة أو أربعة أيام، وكل 7 إلى 10 أيام إذا كانت بشرتك أكثر جفافًا، ومن المكونات المفضلة في التقشير البابايا، والأناناس.

txt

طبقيها على بشرتك قبل النوم، ماسكات طبيعية مفعولها سريع

txt

قناع طبيعي واقتصادي لتفتيح بشرتك وتوريدها

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا، دوري أبطال أفريقيا، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

البقع الداكنة التخلص من البقع الداكنة آثار الحبوب وصفة طبيعية لتفتيح البقع الداكنة العناية بالبشرة سهام شهاب خبيرة التجميل

مواد متعلقة

قناع طبيعي يمنحك بشرة مشرقة وأكثر نعومة مثل اليابانيين

احصلي على بشرة مشدودة وصافية بمكونين اثنين فقط

سر جمال وشباب بشرتك بهذه المكونات

اقتصادية وبدون أضرار، قناع اللبان الدكر والقهوة للحصول على بشرة مميزة

الأكثر قراءة

بحضور السيسي، موقف نبيل من وزير الأوقاف تجاه شيخ الأزهر في حفل المولد النبوي

رئيس شعبة الأدوية يكشف مفاجأة عن زيادات أخرى قادمة في سعر الدواء

شقيق نجم الأهلي يؤازر أحمد فتوح أمام جنايات مطروح (فيديو وصور)

ابنة ضحية القتل الخطأ على يد أحمد فتوح: «لو كانوا جابوا بابا حتة واحدة كان ممكن نسامح» (فيديو وصور)

الطماطم تقفز 7 جنيهات، أسعار الخضراوات اليوم في سوق العبور

قبل بدء جلسة محاكمته بتهمة القتل الخطأ، نص أقوال لاعب الزمالك أحمد فتوح امام النيابة العامة

بعد طلبات دفاع أحمد فتوح، كل ما تريد معرفته عن ضوابط الدية في الإسلام ومقدارها

ارتفاع أسعار الدواجن اليوم الاثنين 16- 9- 2024

ads

منوعات

المزيد

التحقيق مع رئيس وزراء بريطانيا بسبب ملابس زوجته

مزارع روسي يحطم الرقم القياسي بأكبر يقطينة تزن 817 كيلو جرام (فيديو)

نجاح أول عملية تجول في الفضاء

لحظة التقاء طائرات بأجنحتها عند مدخل الرياض (فيديوهات)

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على أسعار الألومنيوم اليوم الإثنين 16 سبتمبر 2024

أسعار الأرز المحلي اليوم الاثنين 16 سبتمبر 2024 في الأسواق

سعر القصدير اليوم الاثنين 16- 9- 2024 عالميا

سعر الإسترليني أمام الجنيه المصرى اليوم الإثنين 16 سبتمبر 2024

المزيد

انفوجراف

أول لاعب يصل للمباراة رقم 100 مع البرسا.. مسيرة ليفاندوفسكي مع برشلونة (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم الغيوم في المنام وعلاقته بالراحة والاستقرار

بعد طلبات دفاع أحمد فتوح، كل ما تريد معرفته عن ضوابط الدية في الإسلام ومقدارها

الاستعداد ليوم القيامة، تفسير الشيخ محمد سيد طنطاوي للآية 18 بسورة الحشر

المزيد
الجريدة الرسمية