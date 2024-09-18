توتنهام يفوز على كوفنتري سيتي 2-1 في كأس كاراباو

فاز فريق توتنهام على منافسه كوفنتري سيتي بهدفين مقابل هدف في المباراة التي أقيمت بينهما على ملعب "ريكو أرينا" في إطار منافسات الدور الثالث من بطولة كأس كاراباو.

وسجل هدف التقدم لفريق كوفنتري سيتي اللاعب توماس أسانتي في الدقيقة 63، ثم تعادل توتنهام عن طريق دجيد سبينس بالدقيقة 88، وأضاف العدف الفوز لتوتنهام اللاعب برينان جونسون في الدقيقة 2+90 .

تشكيل توتنهام لمواجهة كوفنتري سيتي

حراسة المرمى فورستر

خط الدفاع: جراي، دراجوشين، دافيز، اودوجيو

خط الوسط: سار، بيتانكور، بيرجفال

خط الهجوم فيرنر، سولانكي، اودوبرت