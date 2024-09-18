الأربعاء 18 سبتمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

اقتصاد

اليوريا تواصل الانخفاض، تباين أسعار الأسمدة اليوم بالأسواق

أسعار الأسمدة في
أسعار الأسمدة في الأسواق، فيتو

تباين أسعار الأسمدة اليوم، سجلت أسعار الأسمدة في الأسواق، تباينًا ملحوظًا، في الأسواق، وذلك وفقًا لأحدث تقرير صادر عن بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء.

أسعار الأسمدة في الأسواق، فيتو

 أسعار الأسمدة في الأسواق

 وتستعرض «فيتو» أسعار الأسمدة في الأسواق، وأبرز التحركات في سعر الأسمدة، وتشمل سعر النترات واليوريا العادي والمخصوص، وفقًا للبوابة الحكومية، في السطور الآتية:

أسعار الأسمدة في الأسواق، فيتو

أسعار نترات النشادر 33.5% مخصوص في الأسواق

بلغ متوسط سعر نترات النشادر 33.5% مخصوص نحو 19441.8 جنيه للطن، بانخفاض 120.5 جنيه في الطن، وتراوحت أسعار طن نترات نشادر 33.5% مخصوص ما بين 11 ألف جنيه و25 ألف جنيه.

أسعار الأسمدة في الأسواق، فيتو

أسعار نترات النشادر 33.5 % عادي في الأسواق

بينما بلغ متوسط سعر نترات النشادر 33.5% عادي نحو 8370.2 جنيه للطن، بارتفاع 533 جنيها في الطن وتراوحت أسعار طن نترات نشادر 33.5% عادي ما بين 1500 جنيه و20 ألف جنيه.

أسعار الأسمدة في الأسواق، فيتو

 أسعار سلفات النشادر 20.6 % مخصوص في الأسواق

فيما بلغ متوسط سعر سلفات النشادر 20.6% نحو 14417.6جنيه للطن، بانخفاض 649 جنيهًا في الطن، وتراوحت أسعار طن سلفات النشادر 20.6% ما بين 3200 جنيه و18500 جنيه.

أسعار الأسمدة في الأسواق، فيتو

أسعار اليوريا 46.5 % مخصوص في الأسواق

أما عن أسعار اليوريا في الأسواق، بلغ متوسط سعر يوريا 46.5 % مخصوص نحو 20500 جنيه للطن، بانخفاض 43.7 جنيه عن سعره السابق، وتراوحت أسعار طن يوريا 46.5 % مخصوص ما بين 10 آلاف جنيه و26 ألف جنيه.

أسعار الأسمدة في الأسواق، فيتو

أسعار اليوريا 46.5 % عادي في الأسواق

بينما بلغ متوسط سعر يوريا 46.5% عادي نحو 9080.5 جنيه للطن، بانخفاض 180 جنيهًا عن سعره السابق، وتراوحت أسعار طن يوريا 46.5% عادي ما بين 1900 جنيه و20 ألف جنيه.

txt

التصديري للصناعات: مصانع الأسمدة ملتزمة بتوريد 55% من إنتاجها للسوق المحلي

txt

اليوريا تتراجع 3004 جنيهات في الطن، تباين أسعار الأسمدة اليوم بالأسواق

 ونقدم لكم من خلال موقع "فيتو"، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم، أسعار الدولار، أسعار اليورو، أسعار العملات، أخبار الرياضة، أخبار مصر، أخبار الاقتصاد، أخبار المحافظات، أخبار السياسة، أخبار الحوادث، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي، الدوري الإيطالي، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا، دوري أبطال أفريقيا، دوري أبطال آسيا، والأحداث الهامة والسياسة الخارجية والداخلية، بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

اسعار الاسمدة أسعار الأسمدة اليوم سعر الأسمدة سعر الأسمدة اليوم أسعار السماد سعر السماد أسعار نترات النشادر سعر نترات النشادر أسعار طن نترات نشادر سعر طن نترات نشادر أسعار سلفات النشادر سعر سلفات النشادر أسعار طن سلفات النشادر سعر طن سلفات النشادر أسعار اليوريا أسعار طن اليوريا سعر اليوريا سعر طن اليوريا فيتو موقع فيتو

مواد متعلقة

يصل لـ 2934 جنيهًا في الطن، انخفاض أسعار الأسمدة بالأسواق

بعد وقف دعم الأسمدة، تعرف على أحدث عقوبات سرقة الكهرباء

الزراعة تكشف عن حالتين لإلغاء دعم الأسمدة عن الفلاحين

الحكومة تبدأ معاقبة سارقي التيار الكهربائي.. وقف صرف السلع التموينية لـ300 ألف مواطن.. حرمان 18 ألف مزارع من الأسمدة المدعمةـ.. والوزارة: لا تهاون مع المخالفين

يصل لـ 1515 جنيهًا للطن، انخفاض أسعار الأسمدة في الأسواق

بمناسبة عيد الفلاح.. أبرز طلبات النواب من الحكومة لدعم الزراعة.. حل أزمة الأسمدة والعمل على استنباط أصناف جديدة.. والتسعير العادل للمحاصيل ومواجهة المبيدات المغشوشة

الأكثر قراءة

الأزهر عن اجتزاء كلمة الإمام الأكبر في احتفالية المولد النبوي الشريف: افتراء وتدليس

الدولار بكام في البنوك المصرية بعد قرار الفيدرالي الأمريكي مساء اليوم

تحذير لسكان هذه المناطق من الرياح والأتربة

ارتفاع أسعار الذهب لمستويات قياسية بعد قرار خفض الفائدة الأمريكية

حقيقة رفع سعر الخبز السياحى والمدعم بعد زيادة أنبوبة الغاز

دوري أبطال أوروبا، تعادل سلبي بين بولونيا وشاختار في الشوط الأول

تفاصيل اتهام محمد رمضان ونجله بالاعتداء على طالب داخل نادٍ بأكتوبر

درجات الحرارة غدا الخميس 19-9-2024 فى مصر

ads

منوعات

المزيد

عطلة صيفية لزوجين وطفلهما تنتهى بفاجعة داخل محمية طبيعية

شركة طيران عالمية تضع شروطا مشددة لمظهر العاملين ومواصفات الملابس الداخلية للمضيفات

تعيين ملكة جمال تركيا طبيبة لبلدة نائية

مستلزمات المدارس، أسعار الكراسات بمكتبات النزهة الجديدة (فيديو وصور)

المزيد

خدمات

المزيد

طن الصويا يتراجع 1000 جنيه، تعرف على أسعار الزيت الخام بالأسواق

أسعار النحاس اليوم الأربعاء 18-9-2024 في الأسواق

أسعار الخضراوات اليوم، انخفاض الليمون والفلفل الرومي في سوق العبور

سعر القصدير اليوم الأربعاء 18- 09- 2024 عالميا

المزيد

انفوجراف

بعد تبرؤها من صلاح الدين التيجاني.. 5 شروط رئيسية للبقاء مع الطريقة التيجانية الرسمية (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

هل موت الفجأة من علامات الساعة؟ خالد الجندي يجيب (فيديو)

تفسير حلم اللعب في المنام وعلاقته بارتكاب الذنوب والمعاصي

هل يجوز إخراج زكاة المال للأهل؟ الإفتاء تجيب

المزيد
الجريدة الرسمية