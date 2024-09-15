يصل لـ 2934 جنيهًا في الطن، انخفاض أسعار الأسمدة بالأسواق

انخفاض أسعار الأسمدة اليوم، سجلت أسعار الأسمدة في الأسواق، انخفاضا ملحوظًا، في الأسواق، إذ تراوحت الانخفاضات ما بين 292 جنيهًا و2934 جنيهًا في الطن، وذلك وفقًا لأحدث تقرير صادر عن بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء.

أسعار الأسمدة في الأسواق، فيتو

أسعار الأسمدة في الأسواق

وتستعرض «فيتو» أسعار الأسمدة في الأسواق، وأبرز التحركات في سعر الأسمدة، وتشمل سعر النترات واليوريا العادي والمخصوص، وفقًا للبوابة الحكومية، في السطور الآتية:

أسعار الأسمدة في الأسواق، فيتو

أسعار نترات النشادر 33.5% مخصوص في الأسواق

بلغ متوسط سعر نترات النشادر 33.5% مخصوص نحو 20458 جنيهًا للطن، بانخفاض 292 جنيهًا في الطن، وتراوحت أسعار طن نترات نشادر 33.5% مخصوص ما بين 14 ألف جنيه و25 ألف جنيه.

أسعار الأسمدة في الأسواق، فيتو

أسعار نترات النشادر 33.5 % عادي في الأسواق

بينما بلغ متوسط سعر نترات النشادر 33.5% عادي نحو 13188 جنيه للطن، بانخفاض 1106 جنيهات في الطن وتراوحت أسعار طن نترات نشادر 33.5% عادي ما بين 4700 جنيه و20 ألف جنيه.

أسعار الأسمدة في الأسواق، فيتو

أسعار سلفات النشادر 20.6 % مخصوص في الأسواق

فيما بلغ متوسط سعر سلفات النشادر 20.6% نحو 15306.5 جنيه للطن، بانخفاض 2943 جنيهًا في الطن، وتراوحت أسعار طن سلفات النشادر 20.6% ما بين 10200 جنيه و18 ألف جنيه.

أسعار الأسمدة في الأسواق، فيتو

أسعار اليوريا 46.5 % مخصوص في الأسواق

أما عن أسعار اليوريا في الأسواق، بلغ متوسط سعر يوريا 46.5 % مخصوص نحو 20994.7 جنيه للطن، بانخفاض 163.5 جنيه عن سعره السابق، وتراوحت أسعار طن يوريا 46.5 % مخصوص ما بين 15 آلف جنيه و26 ألف جنيه.

أسعار الأسمدة في الأسواق، فيتو

أسعار اليوريا 46.5 % عادي في الأسواق

بينما بلغ متوسط سعر يوريا 46.5% عادي نحو 13478.7 جنيه للطن، بانخفاض 1232 جنيهًا عن سعره السابق، وتراوحت أسعار طن يوريا 46.5% عادي ما بين 4800 جنيه و20 ألف جنيه.