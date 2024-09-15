الإثنين 16 سبتمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

اقتصاد

يصل لـ 2934 جنيهًا في الطن، انخفاض أسعار الأسمدة بالأسواق

أسعار الأسمدة في
أسعار الأسمدة في الأسواق، فيتو

انخفاض أسعار الأسمدة اليوم، سجلت أسعار الأسمدة في الأسواق، انخفاضا ملحوظًا، في الأسواق، إذ تراوحت الانخفاضات ما بين 292 جنيهًا و2934 جنيهًا في الطن، وذلك وفقًا لأحدث تقرير صادر عن بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء.

أسعار الأسمدة في الأسواق، فيتو

 أسعار الأسمدة في الأسواق

 وتستعرض «فيتو» أسعار الأسمدة في الأسواق، وأبرز التحركات في سعر الأسمدة، وتشمل سعر النترات واليوريا العادي والمخصوص، وفقًا للبوابة الحكومية، في السطور الآتية:

أسعار الأسمدة في الأسواق، فيتو

أسعار نترات النشادر 33.5% مخصوص في الأسواق

بلغ متوسط سعر نترات النشادر 33.5% مخصوص نحو 20458 جنيهًا للطن، بانخفاض 292 جنيهًا في الطن، وتراوحت أسعار طن نترات نشادر 33.5% مخصوص ما بين 14 ألف جنيه و25 ألف جنيه.

أسعار الأسمدة في الأسواق، فيتو

أسعار نترات النشادر 33.5 % عادي في الأسواق

بينما بلغ متوسط سعر نترات النشادر 33.5% عادي نحو 13188 جنيه للطن، بانخفاض 1106 جنيهات في الطن وتراوحت أسعار طن نترات نشادر 33.5% عادي ما بين 4700 جنيه و20 ألف جنيه.

أسعار الأسمدة في الأسواق، فيتو

 أسعار سلفات النشادر 20.6 % مخصوص في الأسواق

فيما بلغ متوسط سعر سلفات النشادر 20.6% نحو 15306.5 جنيه للطن، بانخفاض 2943 جنيهًا في الطن، وتراوحت أسعار طن سلفات النشادر 20.6% ما بين 10200 جنيه و18 ألف جنيه.

أسعار الأسمدة في الأسواق، فيتو

أسعار اليوريا 46.5 % مخصوص في الأسواق

أما عن أسعار اليوريا في الأسواق، بلغ متوسط سعر يوريا 46.5 % مخصوص نحو 20994.7 جنيه للطن، بانخفاض 163.5 جنيه عن سعره السابق، وتراوحت أسعار طن يوريا 46.5 % مخصوص ما بين 15 آلف جنيه و26 ألف جنيه.

أسعار الأسمدة في الأسواق، فيتو

أسعار اليوريا 46.5 % عادي في الأسواق

بينما بلغ متوسط سعر يوريا 46.5% عادي نحو 13478.7 جنيه للطن، بانخفاض 1232 جنيهًا عن سعره السابق، وتراوحت أسعار طن يوريا 46.5% عادي ما بين 4800 جنيه و20 ألف جنيه.

txt

الزراعة تكشف عن حالتين لإلغاء دعم الأسمدة عن الفلاحين

txt

الزرع بيموت وبيوتنا اتخربت، ثورة مزارعي البحيرة بسبب نقص الأسمدة بالجمعيات الزراعية

 ونقدم لكم من خلال موقع "فيتو"، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم، أسعار الدولار، أسعار اليورو، أسعار العملات، أخبار الرياضة، أخبار مصر، أخبار الاقتصاد، أخبار المحافظات، أخبار السياسة، أخبار الحوادث، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي، الدوري الإيطالي، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا، دوري أبطال أفريقيا، دوري أبطال آسيا، والأحداث الهامة والسياسة الخارجية والداخلية، بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

اسعار الاسمدة أسعار الأسمدة اليوم سعر الأسمدة سعر الأسمدة اليوم أسعار السماد سعر السماد أسعار نترات النشادر سعر نترات النشادر أسعار طن نترات نشادر سعر طن نترات نشادر أسعار سلفات النشادر سعر سلفات النشادر أسعار طن سلفات النشادر سعر طن سلفات النشادر أسعار اليوريا أسعار طن اليوريا سعر اليوريا سعر طن اليوريا فيتو موقع فيتو

مواد متعلقة

بزيادة تصل لـ 3461 جنيها للطن، ارتفاع ملحوظ في أسعار الأسمدة

يصل لـ 1515 جنيهًا للطن، انخفاض أسعار الأسمدة في الأسواق

وزير الزراعة يكشف مفاجأة بشأن سعر طن الأسمدة

ارتفاع اليوريا والنترات، تعرف على أسعار الأسمدة في الأسواق

الأكثر قراءة

شريف إكرامي: هذه المقولة ضد مبادئ الأهلي ورمضان صبحي سيقاضي جمال علام

على مسئولية مجدي عبد الغني، هذا موقف أحمد دياب من رابطة الأندية

أول تعليق من كامالا هاريس على حادث إطلاق نار بالقرب من ترامب

منة عدلي القيعي تعلن خطبتها للفنان يوسف حشيش

تفاصيل إصابة يحيى عطية الله وموقفه من مباراة الإياب أمام جورماهيا

القبض على شاب بتهمة استدراج طالبة والاعتداء الجنسي عليها داخل شقته بالمطرية

عمدة مقاطعة بالم بيتش: نجحنا في تحديد المسئول عن عملية إطلاق النار قرب منتجع ترامب

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان الفجر اليوم الإثنين 16-9-2024 في القاهرة والمحافظات

منوعات

المزيد

شاب مكبّل اليدين يهرب من محكمة أمريكية (فيديو)

ارتفاع عدد ضحايا الفيضانات في بورما إلى 113 شخصا

ارتفاع أعداد المصابين جراء الأمطار الغزيرة والسيول بمدينة سبها الليبية لـ39

تجعل الرجال يبكون، صحيفة تتهم ميجان ماركل بالدكتاتورية

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار الشوفان مساء اليوم الأحد 15- 09- 2024 في الأسواق

استقرار أسعار العدس مساء اليوم الأحد 15-9-2024 في الأسواق

آخر تطورات أسعار الزيت مساء اليوم الأحد 15-9-2024 في الأسواق

أسعار الأسماك اليوم، البوري بـ 160 جنيهًا في سوق العبور

المزيد

انفوجراف

الكويت أسقطت عنه الجنسية بعد 35 عامًا.. من هو رئيس حكومة الغزو المعين بقرار من صدام حسين ؟ (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان الفجر اليوم الإثنين 16-9-2024 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم الإثنين 16 - 9- 2024 في القاهرة والمحافظات

عالم أزهري عن جواز سرقة الكهرباء: محدش على راسه ريشة والمساجد بتدفع (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية