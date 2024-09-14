الزراعة: تعليق دعم الأسمدة لسارقي التيار الكهربائي مؤقتًا لحين البت القضائي

أكد أحمد إبراهيم المستشار الإعلامي لوزارة الزراعة، أنه بشأن قرار إلغاء دعم الأسمدة على المنتفعين سارقي التيار الكهربائي والتعدي على الأراضى الزراعية، سوف يتم تعليق الدعم مؤقتا لحين البت القضائي حيال المنتفعين المتهمين بسرقة الكهرباء أو التعدى على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة.

وأضاف "إبراهيم" أنه في حالة صدور حكم نهائي بالإدانة سوف يتم إلغاء دعم الأسمدة نهائيا للمتهمين من حائزي الأراضى الزراعية، أما في حالة صدور حكم بالبراءة سوف يتم إعادة الدعم لهم مرة أخرى.

وتابع "إبراهيم" أن ذلك يأتي احتراما لسيادة القانون حيث أن المتهم برئ حتى تثبت إدانته بحكم قضائي نهائي بات.

وكانت وزارة الزراعة قد قررت إيقاف صرف الأسمدة المدعمة مؤقتا لحوالى 18 ألف منتفع شاملة المتهمين بسرقة التيار الكهرباء والتعدي على أملاك الدولة والتعدى على الأراضى الزراعية.