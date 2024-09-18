التصديري للصناعات: مصانع الأسمدة ملتزمة بتوريد 55% من إنتاجها للسوق المحلي

أكد أحمد محمود السيد وكيل المجلس التصديري للصناعات الكيماوية أن مصانع الأسمدة لديها التزام وطني بتوريد نحو 55% من إنتاجها للسوق المحلي.

وقال إنه حتى تتمكن من توريد السماد للسوق المحلي بسعر مدعم لابد من أن تكون هناك إتاحة تصديرية تمكنها من تحقيق المعادلة التي وفقا لها تستطيع تحقيق العائد الذي يمكنها من الاستمرار في الإنتاج.

جاء ذلك خلال مشاركته في اجتماع مجلس إدارة المجلس التصديري للصناعات الكيماوية.

تابع: إنه مع ارتفاع أسعار توريد الغاز للمصانع في أوروبا أصبحت المعادلة مستحيلة، حيث إنه أدى إلى خروج المصانع عن الخدمة والتوقف عن الإنتاج واللجوء للاستيراد، مشيرا إلى اقتراح المصانع لحل يتمثل في الموافقة علي زيادة كمية المصدر من الأسمدة وخفض المتاح للسوق المحلي والذي يتسرب جزء كبير منه للسوق السوداء.

قال السيد إن كل خفض طن أسمدة صادرات يترتب عليه انخفاض في الحصيلة الدولارية، فضلا عن تراجع أرباح المصانع، مشيرا إلى أنه جارى دراسة الطلب الذي تقدمت به مصانع الأسمدة، مؤكدا أن التأخير في صدور القرار سيؤثر سلبًا على الإنتاج والتصدير.

ارتفاع استهلاك الكهرباء خلال شهور الصيف بنسبة 30% أدى إلى زيادة كبيرة في استهلاك الغاز الطبيعي

أضاف أن ارتفاع استهلاك الكهرباء خلال شهور الصيف بنسبة 30% عن خطة وزارة الكهرباء أدى إلى زيادة كبيرة في استهلاك الغاز الطبيعي مما أدى إلى حدوث عدم استقرار في إمدادات الغاز الطبيعي الأمر الذي يؤثر سلبًا على مصانع الأسمدة نظرًا لارتباط استهلاك الكهرباء بزيادة درجة الحرارة خلال فترة الصيف.

وأشار إلى أنه إذا كان الضغط خلال شهور الصيف على الأسمدة من السوق المحلي وليس السوق الخارجي إلا أن المشكلة ستتضح بالنسبة للسوق الخارجي خلال الفترة القادمة.

وطالب شركات الكهرباء بالاعتماد علي مصادر متجددة ومتنوعة للطاقة، وأن تكون هناك استمرارية في استيراد الطاقة واستمرارية في التوريد للمصانع.

أشار السيد إلى أن 2026 سيشهد تطبيق معايير الإنتاج الأخضر والبصمة الكربونية وما يترتب على ذلك من غرامات في حال عدم الالتزام، مضيفا أنه اعتبارا من نهاية 2027 ستبدأ موبكو في إنتاج وتصدير الأمونيا الخضراء.

اقتراح قيام مصانع الأسمدة باستيراد الغاز اللازم لها بنفسها

ولفت السيد إلى أن اقتراح قيام مصانع الأسمدة باستيراد الغاز اللازم لها بنفسها وإن كان منطقيا إلا أنه غير قابل للتطبيق لأنه كما قال الدولة تورد الغاز للمصانع بسعر يمكنها من المنافسة في حين أن الاستيراد يرفع من تكلفة الإنتاج كثيرا حينها يصبح استيراد السماد.