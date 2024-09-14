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أخبار مصر

الزراعة تكشف عن حالتين لإلغاء دعم الأسمدة عن الفلاحين

دعم الأسمدة، فيتو
دعم الأسمدة، فيتو

الغاء دعم الاسمدة، قال الدكتور محمد القرش المتحدث باسم وزارة الزراعة: إن الدولة تقدم دعما كبيرا للمزارعين لا سيما في الأسمدة.

حجم دعم الأسمدة للفلاحين 

وأكد خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الساعة 6" الذي تقدمه الاعلامية عزة مصطفى بقناة "الحياة": أنه يتم تقديم وتوفير طن الأسمدة للمزارعين بسعر 4500 جنيها بينما سعره في السوق السوداء أو الحر يتجاوز هذا الرقم بكثير، والسعر العالمي يصل الي 18000 جنيه.

عقوبة الاعتداء على الأرض الزراعية 

وأكد: الاعتداء على الأرض الزراعية تعتبر جريمة مخلة بالشرف تستوجب إلغاء دعم الأسمدة وفقا للقانون.

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محاضر الاعتداء على الأرض الزراعية 

وأوضح أن  تحرير محاضر ضد أي معتد على الأراضي الزراعية واتخاذ إجراءات قانونية ضده يترتب عليه حرمانه من دعم الأسمدة ما لم يتم تعديل موقفه، لافتًا إلي أن سارقي التيار الكهربائي يتم حرمانهم أيضا من دعم الأسمدة وفقا للإجراءات القانونية المتبعة.

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