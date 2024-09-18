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خارج الحدود

50 طيارا فقط مؤهلون للهبوط فيه، قصة أخطر مطار فى العالم (فيديو)

مطار بارو الدولي،
مطار بارو الدولي، فيتو

رصد تقرير لشبكة إخبارية أمريكية، قصة مطار بارو الدولي، الذي يعد من أخطر المطارات فى العالم، لدرجة أن 50 طيارا فقط هم المؤهلون للهبوط فيه.

مطار بارو فى بوتان أخطر مطارات العالم

ووفق شبكة "سي إن إن" الأمريكية، يعتبر مطار بارو الدولي في بوتان، أصعب مواقع هبوط الطائرات في العالم من الناحية الفنية.

 

وتضيف الشبكة، تتطلب المناورة على مدرج المطار القصير، الواقع بين قمتين يبلغ ارتفاعهما أكثر من 5 آلاف متر، المعرفة الفنية والهدوء على يد طيار ماهر حتى يستطيع الهبوط بسلام.

ويضاف إلى المطار وموقعه الصعب، لمسة من الغموض حول السفر إلى بوتان، وهي مملكة يبلغ عدد سكانها حوالي 800 ألف نسمة، وواقعة في جبال الهيمالايا.

وهناك مجموعة من العوامل الجغرافية التي تجعل من مطار "بارو"، ومعظم بوتان، مذهلًا من الناحية البصرية. 

مطار بارو يصنف من الفئة C ويحتاج تدريبا خاصا

وينصف مطار "بارو" ضمن الفئة "C"، ما يعني أنه يجب على الطيارين أن يتلقوا تدريبًا خاصًا للطيران هناك، ومن الضروري أن يقوموا بإجراء الهبوط يدويًا بدون استخدام الرادار. 

وحسب "سي إن إن"، من المهم أن يحفظ الطيارون التضاريس الطبيعية المحيطة بالمطار، فإن أخطأوا ولو بجزء من البوصة، فقد يجعلك ذلك تهبط فوق منزل شخص ما.

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