ركضت خلف الطائرة، فألقت الشرطة القبض عليها

وصلت سيدة أسترالية إلى المطار متأخرة، فما كان منها إلا أن ركضت على مدرج المطار في محاولة لمطاردة الطائرة التي فاتتها.

وقررت السيدة التي وصلت متأخرة إلى المطار، أن تأخذ الأمور على عاتقها، وتمكنت من الوصول إلى المدرج في مطار كانبيرا.. وتم تصويرها من قبل بعض الأشخاص المصدومين وهي تطارد الطائرة، وتحاول لفت انتباه الطيار بهذه الطريقة الخطيرة.

حاولت إرسال إشارة إلى الطاقم

ويظهر مقطع الفيديو الذي تم تصويره، الطيار وقد أوقف الرحلة، حيث يمكن رؤية المرأة وهي تسير بالقرب من مقدمة الطائرة، ويبدو أنها تحاول إرسال إشارة إلى الطاقم.. وبينما أوقف الطيار الطائرة، لم يكن يبدو أنه يستجيب لها، وبدأت في الابتعاد عن الطائرة.

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وأوضح متحدث باسم الشرطة الفيدرالية الأسترالية أنه تم القبض على المرأة لاحقًا ووجهت إليها تهمة دخول منطقة جوية أو منطقة أمنية من دون إذن وإتلاف الممتلكات.. وتأخرت الرحلات الجوية حوالي 10 دقائق بسبب الحادث، لكن العمليات سرعان ما عادت إلى طبيعتها، وبدأت الشرطة الفيدرالية تحقيقًا كاملًا في الحادثة.

صدمة على وسائل التواصل

وأصيب الناس على وسائل التواصل الاجتماعي بصدمة عندما حاولت المرأة الجري بعد أن فاتتها الرحلة، وتساءل أحد المستخدمين عما إذا كانت هذه الخطوة تهدف فقط إلى جذب الاهتمام؟.

وأشار آخر إلى صدمته من حقيقة أنها "تمر بجوار محرك طائرة يعمل"، على الرغم من أن الطائرة توقفت بينما كانت تتجه نحو المقدمة، بحسب صحيفة ميرور البريطانية.

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