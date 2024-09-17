للذكرى، حكاية مؤثرة سعودية عانقها دب في موسكو

شاركت المؤثرة السعودية سارة الودعاني مقطع فيديو يوثق تجربة فريدة من نوعها صحبة دب روسي في إحدى غابات العاصمة موسكو.

دب روسي يعانق مؤثره سعوديه

وكان الخوف واضحا على سارة التي بدت متخشبة وتحرك عينيها بطريقة مضحكة.

ضحكات ووجه عبوس بسبب الدب

وطلب منها شقيقها الابتسامة قليلا لالتقاط صورة جميلة توثق من خلالها تجربتها المرعبة، إلا أنها لم تتمكن، بل استمرت بالعبوس وسط ضحكاتهم خوفت من الدب

وكان شقيقها عبدالله يقول في إحدى الفيديوهات:" كفو يا أم سعد، ناظري الكاميرا وابتسمي" ليدخل بعدها بنوبة من الضحك.