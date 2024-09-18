الملك عبد الله يغادر الأردن إلى أمريكا وينيب الأمير الحسين فى حكم البلاد

غادر العاهل الأردني، الملك عبدالله الثاني، اليوم الأربعاء، العاصمة الأردنية "عمان" متوجها إلى الولايات المتحدة الأمريكية، للمشاركة في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة.

ملك الأردن يغادر البلاد للمشاركة فى الجمعية العامة للأمم المتحدة

ووفق وكالة الأنباء الأردنية "بترا" من المقرر، إن يلقى الملك عبد الله الثاني، خطابا في الجلسة الافتتاحية لاجتماعات الجمعية في دورتها الـ 79، التي تبدأ في الرابع والعشرين من شهر سبتمبر الجاري في نيويورك.

ويعقد العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، على هامش الاجتماعات، لقاءات مع قادة دول ورؤساء وفود مشاركين.

ويلتقي ملك الأردن، في ولاية ميريلاند، حاكم الولاية ويس مور، بالإضافة إلى مجموعة من الرؤساء التنفيذيين وممثلي عدد من الشركات والجامعات الأمريكية.

ويرافق جلالة العاهل الأردني في الزيارة إلى الولايات المتحدة للمشاركة فى أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة، زوجته الملكة رانيا العبد الله، ونجله الأمير هاشم بن عبدالله الثاني.

وأدى الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، اليمين الدستورية نائبا لوالده ملك البلاد، بحضور هيئة الوزارة.

قرارات مهمة للحكومة الأردنية الجديدة برئاسة جعفر حسان

وكانت الحكومة الأردنية الجديدة، برئاسة جعفر حسان، اليوم، مجموعة من القرارت المهمة عقب إداء القسم أمام العاهل الأردنى الملك عبد الله الثاني.

وشملت قرارات حكومة جعفر حسان، تسمية وزير الاتاِصال الحكومي، الدكتور محمج المومني ناطقًا رسميا باسم الحكومة الأردنية.

كما قرر مجلس الوزراء الأردني في جلسته التي عقدها اليوم الأربعاء، برئاسة رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان، تشكيل لجانه الوزارءة المنبثقة عنه وهي: الفريق الاقتصادي ولجنة التَّنمية الاقتصاديَّة، لجنة الخدمات والبنى التحتيَّة والشُّؤون الاجتماعيَّة، واللَّجنة القانونيَّة.

وشدد رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان، على ضرورة عمل الفريق الوزاري بلا كلل؛ لتحقيق كل ما يمكن إنجازه بلا تأخير أو تردد.