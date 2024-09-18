إحالة سائق توك توك للجنايات بتهمة التحرش بموظفة في مدينة نصر

أمرت نيابة مدينة نصر بإحالة سائق توك توك متهم بالتحرش بموظفة أثناء استقلالها معه المركبة إلى المحاكمة الجنائية.

وقالت السيدة إنها أثناء استقلالها مع السائق كان يشغل أغاني بصوت مرتفع ويدخن سجائر ذات رائحة غريبة، كما أنه دخل من أماكن لا تعرفها ولا تمر عليها بحجة اختصار الطريق.

وأشارت إلى أن السائق بدأ في طلب رقم هاتفها فرفضت ثم بدأ يغازلها ويطلب منها ممارسة أفعال مخلة موجها إليها كلمات تخدش الحياء فصرخت، ولكن كان الطريق خالي من المارة فخافت ثم قفزت من التوك توك للنجاة بنفسها.

وتلقى قسم شرطة مدينة نصر ثالث بلاغا من (مهندس - مقيم بدائرة القسم)، وبصحبته شقيقته (موظفة - مقيمة بذات العنوان) مصابة بكسور (تم إسعافها بأحد المستشفيات)، وأكد قيام شقيقته المصابة بـ استقلال "توك توك" بدائرة القسم وحال سيرهما قام قائد المركبة بتغيير خط سيره والتحرش بها.

وألقت السيد نفسها من المركبة، ونتج عن ذلك إصابتها ولاذ المتهم بالفرار.