وصفة قمر الدين لتنعيم وترطيب البشرة وإزالة الحبوب والبثور السوداء منها

تنعيم ونضارة البشرة من الأمور التي تزيد من جمالها وكلما كانت البشرة خالية من الرؤوس السوداء والحبوب كلما كانت جميلة وأكثر إشراقة.

ولتنعيم ونضارة البشرة والحفاظ على نقائها يجب الاهتمام بها من خلال الوصفات التي تنظف مسام البشرة بعمق وتحافظ على جمالها.

وصفة قمر الدين لتنعيم وترطيب البشرة

وتقدم نادية محمد خبيرة التجميل، وصفة قمر الدين لتنعيم وترطيب البشرة وإزالة الحبوب والبثور السوداء بها.

المكونات:

قطعة قمر الدين

كوب ماء

الطريقة:

نحضر قطعة من قمر الدين وننقعها فى كوب ماء فاتر.

نترك قمر الدين منقوع في الماء لمدة لا تقل عن 6 ساعات.

نأخذ الخليط ونصفيه جيدا، ثم نأخذ السائل الناتج ونحفظه فى زجاجة محكمة الغلق ونحفظها بالثلاجة.

وعند الاستخدام نبلل قطنة بمنقوع قمر الدين ونمررها على البشرة في حركات دائرية برفق.

نترك الخليط على البشرة لمدة 15 دقيقة.

قم نغسل الوجه بعدها بالماء الفاتر ونجففه ونرطبه.

نكرر الوصفة 3 مرات اسبوعيا للحصول على أفضل النتائج.

تنعيم وترطيب البشرة، فيتو

خطوات بسيطة يجب اتباعها لحماية البشرة

وللعناية بالبشرة، يجب أولًا معرفة نوعها لمعرفة طبيعة التعامل معها فليس هناك منتج واحد سحري يفعل كل شيء، ومنتجات الإثنين والثلاثة في واحد كلها أساطير، فعليك معرفة نوعية بشرتك، والطريقة المثلى للعناية به.

- استخدام التونر:

وسيلة رائعة للحصول على إشراقة مميزة، فابحثي عن تونر به مواد مضادة للتأكسد، مثل فيتامين C.

- استخدام نوعين من المرطبات:

لا تهملي الاستخدام ليلًا، والكريم المرطب نهارًا، وكذلك كريم الحماية من الشمس نهارًا، خاصة أن كان جلدك حساس، للوقاية من الاسمرار والتجاعيد.

- استخدام السيروم:

خطوة مهمة للحفاظ على بشرتك، فالسيروم أو الأمصال تقوم بالتنظيف العميق للبشرة مما يحافظ على نداوتها.

- الاهتمام بتنظيف البشرة:

أهم شيء هو تنظيف بشرتك في الصباح، وغسل وجهك كل ليلة أمر أكثر أهمية، فعندما لا تغسلين وجهك، من آثار الشمس، والمكياج والأوساخ فبهذا تسدين المسام، ولن تتنفس بشرتك، وعملية التنظيف المثلى في خطوتين تبدأ مع منشفة دافئة ورطبة ومنظف جيد.

- يجب تقشير البشرة بنعومة:

يجب أن تقشر البشرة الدهنية كل ثلاثة أو أربعة أيام، وكل 7 إلى 10 أيام إذا كانت بشرتك أكثر جفافًا، ومن المكونات المفضلة في التقشير البابايا، والأناناس.