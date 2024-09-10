أهم خطوات العناية بالبشرة الدهنية في فترة بين الفصول

خطوات العناية بالبشرة الدهنية بين الفصول، تعد البشرة الدهنية من أكثر أنواع البشرة التي تتطلب اهتمامًا خاصًا، وبشكل خاص في فترة التغيرات بين الفصول.

ففي هذه الفترة، قد تعاني البشرة من تقلبات تؤثر على توازنها وتسبب مشاكل مثل اللمعان الزائد، وانسداد المسام، وظهور الحبوب.

خطوات العناية بالبشرة الدهنية بين الفصول

أشارت خبيرة العناية بالبشرة والجسم سامنثا جريج، إلى أن العناية بالبشرة الدهنية في فترة بين الفصول تتطلب اهتمامًا خاصًا لضمان الحفاظ على توازن البشرة وصحتها، وذلك من خلال اتباع بعض العادات والخطوات، التي تستعرضها في السطور التالية:

العناية بالبشرة الدهنية

تعديل الروتين اليومي

أثناء التغير بين الفصول، تحتاج البشرة إلى تعديل روتين العناية اليومي للتكيف مع التغيرات البيئية. في فصل الصيف، يكون الطقس أكثر حرارة ورطوبة، مما يزيد من إفراز الدهون، بينما في فصل الشتاء قد تصبح البشرة أكثر جفافًا بسبب الهواء البارد والجاف. لذا، يجب على أصحاب البشرة الدهنية تعديل منتجات العناية بالبشرة وفقًا للفصل.

- في الصيف: يفضل استخدام منظفات تحتوي على حمض الساليسيليك أو حمض الجليكوليك لتقليل الدهون وتنظيف المسام بعمق. استخدم تونر خالٍ من الكحول لتقليص حجم المسام وتنظيم إفراز الدهون.

- في الشتاء: يمكن الانتقال إلى منظفات أكثر لطفًا، والتي تحتوي على مكونات مرطبة دون أن تكون دهنية، لتجنب جفاف البشرة.

تنظيف البشرة بانتظام

تنظيف البشرة هو خطوة أساسية في روتين العناية بالبشرة الدهنية، خاصةً خلال فترة بين الفصول حيث تكون البشرة أكثر عرضة لتراكم الزيوت والأوساخ.

يُوصى بتنظيف البشرة مرتين يوميًا، صباحًا ومساءً، باستخدام منظف لطيف يناسب البشرة الدهنية. يُفضل اختيار منظف يحتوي على مكونات مثل الفحم النشط أو الطين، الذي يساعد على امتصاص الدهون الزائدة وتنظيف المسام.

ترطيب البشرة

على الرغم من أن البشرة الدهنية قد تبدو غير بحاجة إلى ترطيب، إلا أن الترطيب المناسب هو عنصر أساسي للحفاظ على توازن البشرة. استخدم مرطبات خفيفة تحتوي على مكونات مثل حمض الهيالورونيك أو الجلسرين، والتي ترطب البشرة دون إضافة أي زيوت إضافية. هذا يساعد على الحفاظ على توازن الرطوبة الطبيعي للبشرة، مما يقلل من إفراز الدهون الزائدة.

استخدام الأقنعة المناسبة

الأقنعة هي أداة فعالة في العناية بالبشرة الدهنية، خصوصًا خلال فترة التغير بين الفصول.

يُوصى باستخدام أقنعة الطين أو الفحم مرة أو مرتين في الأسبوع.

هذه الأقنعة تساعد على امتصاص الدهون الزائدة وتنظيف المسام بعمق، مما يقلل من احتمالية ظهور الحبوب.

تجنب المنتجات الثقيلة

تجنب استخدام منتجات العناية بالبشرة الثقيلة، مثل الكريمات الدهنية أو المستحضرات ذات الأساس الزبدي. هذه المنتجات يمكن أن تسد المسام وتؤدي إلى تفاقم مشاكل البشرة الدهنية.

بدلًا من ذلك، اختاري المنتجات غير الدهنية (Non-comedogenic) والتي تم تصميمها خصيصًا للبشرة الدهنية.

تنظيف البشرة الدهنية

تطبيق واقي الشمس

واقي الشمس هو عنصر ضروري في العناية بالبشرة، بغض النظر عن نوع البشرة أو الموسم. اختَر واقي شمس خفيف ومناسب للبشرة الدهنية، مثل تلك التي تحتوي على صيغة "غير دهنية" أو "خالية من الزيوت". يساعد الواقي على حماية البشرة من الأضرار الناتجة عن الأشعة فوق البنفسجية، ويقي من التصبغات والشيخوخة المبكرة.

تنظيم النظام الغذائي

النظام الغذائي يلعب دورًا هامًا في صحة البشرة. يُوصى بتقليل تناول الأطعمة الدهنية والمقلية، والتركيز على تناول الأطعمة الغنية بالأحماض الدهنية الأساسية، مثل الأوميغا-3، التي تساهم في تحسين صحة البشرة. تناول الفواكه والخضروات الطازجة يساعد أيضًا في تحسين مظهر البشرة والحفاظ على توازنها.

مراقبة التغيرات في البشرة

تغيرات الطقس يمكن أن تؤدي إلى تغييرات ملحوظة في حالة البشرة. من الضروري متابعة أي تغيرات في البشرة وتعديل روتين العناية حسب الحاجة. على سبيل المثال، إذا بدأت البشرة في الشعور بالجفاف، قد يكون من الضروري إضافة مرطبات أو تحسين مستوى الترطيب.