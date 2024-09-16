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صحة ومرأة

قناع الجزر لتغذية البشرة وحمايتها من التجاعيد

قناع الجزر، فيتو
قناع الجزر، فيتو

تغذية البشرة من الأمور التي يجب الإهتمام بها حفاظا على نضارتها وجمالها وشبابها ما يزيد من جمال صاحبتها، لذا تهتم الفتيات بتغذية البشرة.

وتغذية البشرة تحتاج تناول طعام صحى غنى بالخضراوات والفاكهة وشرب الماء الوفير مع الترطيب اليومي للبشرة تطبيق الوصفات الطبيعية التي تغذيها.

قناع الجزر لتغذية البشرة 

وتقدم سهام شهاب خبيرة التجميل، قناع الجزر لتغذية البشرة وحمايتها من التجاعيد.

المكونات:-

ثمرة جزر

ملعقة عسل 

ملعقة زبادى 

الطريقة:-

  • نحضر الجزر ونغسله جيدا ثم نيافه.
  • بعدها نهرس الجزر المسلوق جيدا حتى نحصل على قوام كريمي ناعم.
  • ثم نضع مهروس الجزر فى بولة عميقة ونضيف لها العسل والزبادي ونقلب جيدا حتى نحصل على قوام كريمي متجانس وناعم وخالى من أي تكتلات.
  • نفرد القناع على البشرة النظيفة فى حركات دائرية برفق.
  • نترك القناع على البشرة لمدة 20 دقيقة.
  • ثم نغسل الوجه بعدها بالماء الفاتر ونجففه ونرطبه.
  • نكرر القناع مرتين أسبوعيا للحصول على أفضل النتائج.
قناع الجزر لتغذية البشرة 

خطوات بسيطة يجب اتباعها لحماية البشرة

وللعناية بالبشرة، يجب أولًا معرفة نوعها لمعرفة طبيعة التعامل معها فليس هناك منتج واحد سحري يفعل كل شيء، ومنتجات الإثنين والثلاثة في واحد كلها أساطير، فعليك معرفة نوعية بشرتك، والطريقة المثلى للعناية به.

- استخدام التونر:

وسيلة رائعة للحصول على إشراقة مميزة، فابحثي عن تونر به مواد مضادة للتأكسد، مثل فيتامين C.

- استخدام نوعين من المرطبات:

لا تهملي الاستخدام ليلًا، والكريم المرطب نهارًا، وكذلك كريم الحماية من الشمس نهارًا، خاصة أن كان جلدك حساس، للوقاية من الاسمرار والتجاعيد.

- استخدام السيروم:

خطوة مهمة للحفاظ على بشرتك، فالسيروم أو الأمصال تقوم بالتنظيف العميق للبشرة مما يحافظ على نداوتها.

- الاهتمام بتنظيف البشرة:

أهم شيء هو تنظيف بشرتك في الصباح، وغسل وجهك كل ليلة أمر أكثر أهمية، فعندما لا تغسلين وجهك، من آثار الشمس، والمكياج والأوساخ فبهذا تسدين المسام، ولن تتنفس بشرتك، وعملية التنظيف المثلى في خطوتين تبدأ مع منشفة دافئة ورطبة ومنظف جيد.

- يجب تقشير البشرة بنعومة:
يجب أن تقشر البشرة الدهنية كل ثلاثة أو أربعة أيام، وكل 7 إلى 10 أيام إذا كانت بشرتك أكثر جفافًا، ومن المكونات المفضلة في التقشير البابايا، والأناناس.

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