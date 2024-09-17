جريمة هزت العراق، طفل يقتل أفراد أسرته رميًا بالرصاص

أعلنت قيادة شرطة البصرة اليوم الثلاثاء، عن قتل طفل يبلغ من العمر 13 عاما جميع أفراد عائلة في جريمة بشعة هزت الشارع العراقي.

إطلاق النار بالخطأ

وقالت القيادة في بيان، إن الطفل أقدم على إطلاق النار بالخطأ على عائلته، مؤكدة على أن الحادث أدى إلى مقتل والد الطفل وشقيقه وإصابة والدته وشقيقته بجروح.

كما أوضحت القيادة أن والدة الجاني توفيت صباح اليوم متأثرة بجراحها، مضيفة أن القوات الأمنية ألقت القبض على الصغير وفتحت تحقيقا بالحادث.

طفل 13 سنة قتل شقيقه

وعلى الجانب الآخر شهدت محافظة المهدية في تونس حادثة مروعة، إذ أقدم طفل يبلغ من العمر 13 سنة على قتل شقيقه البالغ من العمر 15 عامًا بسبب رغبته في تقطيع اللحم في المنزل بدلًا من شقيقه الضحية.

وبحسب فريد بن جحا، الناطق الرسمي باسم محاكم محافظتي "المهدية" و"المنستير"، وقعت الجريمة ببلدة "السعفات" شرق البلاد، إذ وجه الطفل الجاني لشقيقه طعنة في القلب.

وأضاف "بن جحا" في تصريح لوسائل إعلام محلية، أن قاضي التحقيق فتح تحقيقًا للكشف عن الأسباب الحقيقية وراء هذه الجريمة، كما تم عرض جثة الراحل على الطبيب الشرعي، بينما تم احتجاز الطفل القاصر.

وكشفت الأم الملابسات الصادمة للحادثة، موضحة أنها طلبت من أحد أبنائها جلب سكينا لاستخدامها في تقطيع اللحم، ليلتحق الابن الثاني ويدخل في خلاف مع شقيقه، تطوَّر إلى مشاجرة، قام خلالها الأخير بتسديد طعنة له في القلب مباشرة.