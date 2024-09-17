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محافظات

قرار جديد بشأن عامل التحويلة المتهم في حادث قطاري الزقازيق

غرفة التحويلات، فيتو
غرفة التحويلات، فيتو

حادث قطاري الزقازيق، أمرت نيابة قسم ثان الزقازيق في محافظة الشرقية بحبس عامل التحويلة في حادث تصادم قطارين بمدينة الزقازيق لمدة أربعة أيام على ذمة التحقيقات.

قرار جديد من النيابة العامة بشأن عامل المزلقان والسائقين في حادث قطاري الزقازيق

وقررت نيابة قسم ثان الزقازيق، في وقت سابق، عرض السائقين و5 عمال ببرج المراقبة وعامل التحويلة في كشك السكة الحديد بناحية بلوك 5، الذي شهد حادث تصادم قطارين بمدينة الزقازيق، على الطب الشرعي لإجراء التحاليل اللازمة لبيان مدى تعاطيهم مواد مخدرة من عدمه.

مصدر طبي: تحسن الحالة الصحية لعامل التحويلة المتهم بحادث الزقازيق واقتياده لقسم الشرطة

حادث قطاري الزقازيق، وفي وقت سابق اليوم، أكد مصدر طبي مسؤول بمستشفى الأحرار التعليمي بالزقازيق في محافظة الشرقية، أنه تم السماح لعامل التحويلة المتهم بالتسبب في حادث تصادم قطارين؛ أحدهما القطار رقم 336 القادم من المنصورة متجها إلى القاهرة، والآخر هو القطار رقم 281 المنطلق من الزقازيق متجهًا إلى الإسماعيلية أمام بلوك 5 بمنطقة الكوبري الجديد بمدينة الزقازيق، بالخروج من المستشفى بعد تحسن حالته.

وأشار المصدر إلى أنه تم اقتياد المتهم إلى قسم شرطة ثان الزقازيق تمهيدا للتحقيق معه بشأن الحادث.

كان عامل التحويلة قد أصيب بصدمة عصبية جراء مشاهدته للضحايا، وفور تحسن حالته الصحية خضع لجلسات علاج نفسي لمحاولة تخفيف التوتر النفسي والعصبي.

حجز السائقين والتحفظ على عامل المزلقان في حادث تصادم قطاري الزقازيق

وكانت جهات التحقيق بدائرة قسم ثان الزقازيق بمحافظة الشرقية، في وقت سابق، قد قررت حجز سائقي قطاري الزقازيق، والتحفظ على عامل التحويلة تحت حراسة الشرطة بالمستشفى، حيث تلقى الإسعافات الأولية والعلاج اللازم جراء إصابته في حادث تصادم قطاري ركاب بمنطقة الكوبري الجديد بالزقازيق لحين ورود التحريات بشأن الحادث وملابساته.

شاهد على حادث الشرقية: عامل التحويلة شغال من 28 سنة ولم يخطئ مرة واحدة

وقد سادت حالة من الهدوء في موقع حادث تصادم قطارين بمدينة الزقازيق في الشرقية بعد رفع حطام الحادث من على القضبان، وعودة حركة القطارات إلى طبيعتها.

ورصدت “فيتو” غرفة عامل التحويلات، حيث تواجد رجال الشرطة والنيابة لمعاينة المكان، للوقوف على أسباب الحادث.

وروى شاهد عيان من سكان المنطقة لـ"فيتو"، والذي جمعته علاقة صداقة مع عامل التحويلة على مدار عشرات السنين خلال فترة عمله، قائلا: "عامل التحويلة يدعى علي حسين، ويبلغ من العمر 55 عاما، ويعمل منذ أكثر من ٢٨ سنة، ومشهور بأخلاقه الحسنة وانضباطه في العمل ولم يخطئ طوال فترة عمله".

وتابع شاهد العيان: “مش عارفين إيه سبب الحادث، لكن "ساعة القدر يعمى البصر”، وعامل التحويلة لما شاف ضحايا الحادث أصيب بصدمة عصبية شديدة، ونقل لمستشفى الأحرار التعليمي تحت رقابة الأمن".

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