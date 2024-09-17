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خارج الحدود

رئيس الوزراء العراقي: الإعلان عن انسحاب القوات الأمريكية من العراق قريبا

رئيس الوزراء العراقي،
رئيس الوزراء العراقي، فيتو

 أكد رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، اتجاه العراق إلى عدم إبقاء القوات الأمريكية في أراضيها أكثر من ذلك، لاكتمال مهمتها في البلاد أو الهدف الذي كانت تتواجد من أجله، وفق ما أوردت وكالة بلومبيرج الأمريكية.

 

هزيمة تنظيم داعش الإرهابي

 وقال رئيس الوزراء العراقي: إن وجود القوات الأمريكية لم يعد ذا ضرورة في العراق، معتبرًا أن تلك القوات قد نجحت في مهمتها، وهزيمة تنظيم داعش الإرهابي.

أضاف رئيس الوزراء العراقي: "نخطط للإعلان عن انسحاب القوات الأمريكية من العراق قريبا.. لقد انتقلنا من الحروب إلى الاستقرار، داعش لم يعد يشكل تحديا حقيقيا".
وذكر شياع السوداني أنه وفق المعطيات يجري العمل للإعلان عن جدول زمني لانسحاب القوات الأمريكية من العراق، وذلك في وقت قريب.

 

2500 جندي أمريكي في العراق

 يوجد حاليًا ما يقرب من 2500 جندي أمريكي في العراق، وهم يمثلون التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة والذي تم تشكيله في عام 2014 لمحاربة داعش.

وقال السوداني إنه ناقش الأمر مع الرئيس الأمريكي جو بايدن خلال لقائهما في واشنطن في أبريل الماضي وأن البلدين توصلا إلى اتفاق بشأن الانسحاب.

وفي وقت سابق من هذا الشهر، قال وزير الدفاع العراقي ثابت العباسي لقناة الحدث: إن القوات الأمريكية ستنسحب بحلول عام 2026.

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