تعرف على خطة إسرائيل المرتقبة لإغلاق حدودها مع الأردن

أفادت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية بأنه من المقرر أن يعرض جيش الاحتلال خطته لإغلاق الحدود المخترقة مع الأردن، لأول مرة، خلال الأيام المقبلة على كبار المسؤولين في وزارتي المالية والأمن، لإيجاد مصادر التمويل والموافقة على ميزانية لذلك.

زيادة الجهود الإيرانية لتسليح المقاومين

وذكرت الصحيفة أنه "منذ بداية العام، رصد جيش الإسرائيلي زيادة في الجهود الإيرانية لتسليح المقاومين في الضفة الغربية بالمتفجرات والعبوات الناسفة التقليدية من خلال التهريب على الحدود الشرقية بتكلفة عالية جدا".



وكما جاء في التقرير، سيتضمن البرنامج ثلاث مراحل:

نشرت مئات من وسائل التجميع والرصد والمراقبة، مثل الرادارات والكاميرات على الأبراج، على طول مئات الكيلومترات المكشوفة بين إيلات والمثلث الحدودي.

كما نشرت قوات متنقلة سريعة تحسبا للأحداث غير عادية.







ويضيف التقرير: "كان الهجوم المميت عند معبر اللنبي الأسبوع الماضي بمثابة تذكير بالمتفجرات الموجودة على الحدود الشرقية مع الأردن، لكن الخطر الناجم عنها أكبر وأكثر استراتيجية من هجوم يستهدف الإسرائيليين، ففي الجيش الإسرائيلي، يتم وضع خطة ضخمة لإغلاق الحدود المخترقة التي تم إهمالها لسنوات، واستخدمتها إيران بقوة أكبر في العام الماضي لتسليح المقاومة بالضفة الغربية".