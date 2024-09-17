تسليم طالبة بتهمة اختلاق واقعة خطفها إلى والدتها بعين شمس

أمرت نيابة عين شمس بتسليم طالبة بتهمة اختلاق واقعة خطفها إلى والدتها بمنطقة عين شمس.

البداية عندما كشفت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية حقيقة منشور تم تداوله عبر تطبيق "إنستجرام" عن اختطاف طالبة (14 سنة) داخل "توك توك" بدائرة قسم شرطة عين شمس بالقاهرة.

اختلقت واقعة اختطافها بسبب خلافات مع والدتها

وقالت الأجهزة إنه بالفحص تبين عدم صحة الواقعة، وأمكن تحديد وضبط الفتاة المعنية بالمنشور بمنزل إحدى صديقاتها، وبمواجهتها اعترفت باختلاق الواقعة بسبب خلافات مع والدتها.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.