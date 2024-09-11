الأربعاء 11 سبتمبر 2024
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حوادث

حجز طالبة اختلقت واقعة خطفها للانتقام من والدتها في عين شمس

حجز طالبة بتهمة اختلاق
حجز طالبة بتهمة اختلاق واقعة خطفها، فيتو

أمرت نيابة عين شمس بحجز طالبة بتهمة اختلاق واقعة خطفها للانتقام من والدتها بمنطقة عين شمس لحين ورود تحريات المباحث الجنائية.


البداية عندما كشفت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية حقيقة منشور تم تداوله عبر تطبيق إنستجرام عن إختطاف طالبة (14 سنة) داخل "توك توك" بدائرة قسم شرطة عين شمس بالقاهرة.


وقالت الأجهزة إنه بالفحص تبين عدم صحة الواقعة وأمكن تحديد وضبط الفتاة المعنية بالمنشور بمنزل إحدى صديقاتها، وبمواجهتها اعترفت باختلاق الواقعة بسبب خلافات مع والدتها وتم اتخاذ الإجراءات القانونية. 
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نيابة عين شمس وزارة الداخلية انستجرام

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