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اقتصاد

ارتفاع جماعي لمؤشرات البورصة بمستهل تعاملات اليوم

البورصة المصرية،
البورصة المصرية، فيتو

 ارتفعت مؤشرات البورصة بمستهل تعاملات اليوم الثلاثاء، وصعد  مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.27% عند مستوى 30342 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.27% عند مستوى 37128 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.3% عند مستوى 13158 نقطة.

كما ارتفع  مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.3%  عند مستوى 7082 نقطة، وقفز   مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.29% عند مستوى 10109 نقطة، وارتفع  مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.01%  عند مستوى 2882 نقطة.

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