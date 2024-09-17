ارتفاع جماعي لمؤشرات البورصة بمستهل تعاملات اليوم

ارتفعت مؤشرات البورصة بمستهل تعاملات اليوم الثلاثاء، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.27% عند مستوى 30342 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.27% عند مستوى 37128 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.3% عند مستوى 13158 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.3% عند مستوى 7082 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.29% عند مستوى 10109 نقطة، وارتفع مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.01% عند مستوى 2882 نقطة.