أخبار الاقتصاد، صرف مرتبات شهر سبتمبر 2024 الأسبوع المقبل، تراجع مفاجئ في سعر جنيه الذهب بـ محلات الصاغة، ارتفاع أسعار الدواجن وزيادة البلطي 10 جنيهات في سوق العبور

أخبار الاقتصاد اليوم، شهدت الساعات الماضية عددا من الأحداث الاقتصادية المهمة التي تتناولها بوابة "فيتو" في نشرة الاقتصاد والتي ترصد القطاعات الاقتصادية المختلفة، ومن بينها البورصة المصرية والعالمية والعقارات والبنوك والقطاع التجاري، والتي تشغل بال الكثير من المواطنين بشكل مستمر على مدار اليوم.



تراجع مفاجئ في سعر الجنيه الذهب بمحلات الصاغة

سعر الجنيه الذهب ، تراجع سعر الجنيه الذهب بنحو 80 جنيها بحركة تعاملات اليوم الإثنين الموافق 16 سبتمبر 2024 ليلامس 27800 جنيها.

ويفضل البعض الاستثمار في الذهب كونه مصدرًا آمنًا يلائم جميع الأفراد، ويتجه البعض للاستثمار في العملات الذهبية كأفضل طرق الاستثمار في الذهب بعد شراء السبائك، ولسهولة الاحتفاظ به.

تعرف إيه عن الجنيه الذهب؟

ويعد الجنيه الذهب من أشهر العملات، ويصنع من عيار 21 بنسبة نقاء تصل لـ 87.5% والبقية من النحاس، ويزن الجنيه 8 جرامات، وهو الوزن الأشهر والأكثر انتشارًا، مع توافر أوزان أخرى بالسوق المحلية مثل نصف الجنيه الذهب بوزن 4 جرامات، وربع الجنيه بوزن جرامين فقط.

1 جنيه ذهب = 8 جرامات.

½ جنيه ذهب = 4 جرامات.

¼ جنيه ذهب = 2 جرام.



رئيس رابطة تجار السيارات يكشف شرط انخفاض الأسعار

اسعار السيارات، قال المستشار أسامة أبو المجد رئيس رابطة تجار السيارات وعضو شعبة السيارات: حدث زيادة في الأسعار ما بين 5 إلي 15% هذا العام.

وأضاف خلال برنامج "الساعة 6" الذي تقدمه الإعلامية عزة مصطفى بقناة "الحياة": تشغيل قطاع السيارات مكلف من ضرائب وكهرباء وإيجارات لذلك لا يوجد تخزين للسيارات وكل ما هو موجود في المعارضات ماركات 2024/2025



ولفت: التاجر الذي كان يبيع 100 سيارة لا يبيع 10 سيارات، وهذا يؤثر على حركة التجارة والبيع والربح في السوق.



وأشار: ضبط سوق السيارات في مصر يحتاج إلي توفير ما لا يقل عن 300 ألف سيارة سنويا، موضحًا أن قلة المعروض وتراجع الاستيراد وراء ارتفاع الأسعار.





البلطي يرتفع 10 جنيهات في سوق العبور

أسعار الأسماك اليوم الإثنين، سجلت أسعار الأسماك والجمبري، تباينًا ملحوظًا، اليوم الإثنين 16 سبتمبر 2024 في سوق العبور للجملة.

«فيتو» تستعرض سعر الأسماك والجمبري في سوق العبور للجملة اليوم الإثنين 16 سبتمبر 2024، في السطور التالية:

تراوح سعر كيلو البلطي ممتاز من 87 إلى 89 جنيهًا، بارتفاع 7 جنيهات عن سعره السابق. تراوح سعر البلطي متوسط الحجم من 84 إلى 86 جنيهًا للكيلو، بارتفاع 10 جنيهات عن سعره السابق. تراوح سعر بلطي أسواني من 30 إلى 70 جنيهًا للكيلو. تراوح سعر فيليه بلطي من 50 إلى 250 جنيهًا للكيلو. تراوح سعر قشر بياض من 180 إلى 300 جنيهًا للكيلو، بارتفاع 6 جنيهات عن سعره السابق. تراوح سعر القراميط، من 30 إلى 70 جنيهًا للكيلو. تراوح سعر مكرونة سويسي من 80 إلى 220 جنيهًا للكيلو، بارتفاع 20 جنيهًا عن سعره السابق. تراوح سعر كيلو مكرونة مجمدة من 30 إلى 60 جنيهًا. تراوح سعر كيلو سمك موسى من 200 إلى 430 جنيهًا.



الرقابة المالية تعلن ضوابط التملك أو السيطرة أو الاندماج للشركات

أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة الدكتور محمد فريد قرار رقم 178 لسنة 2024 بشأن ضوابط موافقة الهيئة على التملك أو السيطرة أو الاندماج للشركات العاملة في مجال الأنشطة المالية غير المصرفية، وذلك في إطار حرص الهيئة على تحسين بيئة ممارسة الأعمال بالأسواق والأنشطة المالية غير المصرفية، وتخفيض الفترة الزمنية اللازمة لإنهاء الإجراءات، وتعزيز مستويات المنافسة ومنع السيطرة على أسواق تلك الأنشطة.

نظم القرار متطلبات التملك والاستحواذ على الشركات المالية غير المصرفية بخلاف شركات التأمين وإعادة التأمين، حيث ربط شرط موافقة مجلس إدارة الهيئة فقط في حالة إذا نتج عن التملك او الاستحواذ السيطرة على السوق المعنى بنسبة أكثر من 10%، أما خلاف ذلك فتصدر الهيئة موافقتها على التملك أو الاستحواذ دون الحاجة للعرض على مجلس إدارتها تيسيرًا للإجراءات.

قصر القرار استصدار موافقة مجلس إدارة الهيئة على التملك والاستحواذ على شركات التأمين وإعادة التأمين تنفيذًا للقانون 155 لسنة 2024، مع وجوب الحصول على موافقة مجلس إدارة الهيئة المسبقة قبل قيام أي شخص طبيعي أو اعتباري وأطرافه المرتبطة بالاستحواذ على شركات التأمين أو إعادة التأمين أو عند تجاوز نسب الملكية في هيكل الملكية للنسب القانونية الموضحة بالقرار وهي 10%، أو ربع، ثلث، أو نصف، أو ثلثي، أو ثلاثة أرباع، أو90% من رأس المال المصدر أو حقوق التصويت بتلك الشركات كمتطلب قانوني.



تأتي هذه التعديلات في ضوء حرص إدارة الهيئة على تيسير وتبسيط وتسريع الإجراءات اللازمة لإتمام عملية الاستحواذ المطلوبة متى استوفت الأحكام المنظمة لذلك، استهدافا لتوفير بيئة استثمارية داعمة لتطوير ونمو الأعمال وتجذب الاستثمارات.

ألزم القرار الحصول على موافقة مجلس إدارة الهيئة المسبقة على أي ممارسات أو إجراءات قد تؤدي إلى سيطرة شخص سواء بمفرده أو مع مجموعته المرتبطة على حصة سوقية تمثل 10% فأكثر من إجمالي حجم السوق المعني لأي نشاط سواء نتيجة التملك أو حقوق التصويت أو أي الأفعال الأخرى، حيث عرف القرار السيطرة بأنها زيادة نسبة الحصة السوقية عن 10% من السوق المعني بتقديم إحدى الخدمات المالية غير المصرفية.

كما ألزم القرار الشركات المرخص لها بمزاولة أي من الأنشطة المالية غير المصرفية بالحصول على موافقة مسبقة من الهيئة عند رغبتها في الاندماج مع شركة أخرى تزاول ذات النشاط أو نشاط آخر وترتب على ذلك صورة من صور السيطرة على الأسواق، كما تقوم الهيئة بنشر بيانًا وملخصًا عن طلب الاندماج أو الاستحواذ في جريدة يومية واسعة الانتشار وعلى الموقع الالكتروني للهيئة وكذا على شاشة البورصة المصرية إذا كانت الشركة المعنية العاملة في النشاط المالي غير المصرفي مقيد لها أوراقًا مالية بالبورصات المصرية، حتى يتسنى للغير تقديم ملاحظاتهم على الطلب للهيئة خلال 15 يومًا من تاريخ النشر.



البورصة المصرية تخسر 14 مليار جنيه في ختام تعاملات اليوم

تراجعت مؤشرات البورصة بختام تعاملات، اليوم الإثنين، وسجل رأس المال السوقي نحو 2.055 تريليون جنيه، لتخسر نحو 14 مليار جنيه.

وهبط مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.78% عند مستوى 30260 نقطة، وتراجع مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.74% عند مستوى 37037 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.4% عند مستوى 13227 نقطة.

كما هبط مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.78% عند مستوى 7061 نقطة، وتراجع مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.51% عند مستوى 10071 نقطة، وانخفض مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 1.02% عند مستوى 2884 نقطة.





75 مليون دولار صادرات الصناعات الغذائية إلى روسيا خلال 2023



كشف المهندس تميم الضوي نائب المدير التنفيذي للمجلس التصديري للصناعات الغذائية، أن صادرات مصر من الأغذية المصنعة إلى السوق الروسى خلال العام الماضي سجلت نحو 75 مليون دولار بتراجع قدره 1% عن عام 2022.

ولفت إلى أن هناك ما يقرب من نحو 142 شركة مصرية نجحت فى التصدير إلى السوق الروسى خلال العام الماضى منها 20 شركة صادراتها زادت على المليون دولار.

جاء ذلك خلال مشاركة الضوي فى الندوة الالكترونية التى عقدها المجلس التصديري للصناعات الغذائية بالتعاون مع مكتب التمثيل التجاري بموسكو، تحت عنوان “فرص تنمية صادرات الصناعات الغذائية إلى السوق الروسى"، وذلك بمناسبة معرض وورلد فود موسكو والتي تنطلق فعالياته خلال الفترة من 17- 20 سبتمبر الجاري.

ارتفاع أسعار الدواجن اليوم



أسعار الدواجن اليوم، سجلت أسعار الدواجن البيضاء ارتفاعًا في الأسواق اليوم الإثنين 16 سبتمبر 2024؛ حيث ارتفع سعر كيلو الفراخ البيضاء جنيهين مقارنة بسعرها السابق، وذلك وفقًا للسعر المعلن في بورصة الدواجن والبوابة الحكومية.

وتستعرض «فيتو» سعر كيلو الفراخ البيضاء اليوم الإثنين 16 سبتمبر 2024 في بورصة الدواجن التي تشمل المزرعة، وفي المحال التجارية، إلى جانب سعر الدواجن البلدية، وفقًا لرصد البوابة الحكومية لأسعار السلع المحلية والعالمية، في السطور الآتية:

البداية مع سعر كيلو الفراخ البيضاء، وفقًا للسعر المعلن في بورصة الدواجن، بلغ سعر كيلو الفراخ البيضاء 78 جنيهًا، بارتفاع جنيهين عن سعرها السابق.

وعن سعر الفراخ البلدي في المزرعة وفقًا للسعر المعلن في بورصة الدواجن، تراوح سعر كيلو الدواجن البلدي في المزرعة بين 88 جنيهًا إلى 89 جنيهًا.

عن أسعار الدواجن البيضاء للمستهلك، اليوم الإثنين، وفقًا لرصد البوابة الحكومية، بلغ متوسط سعر الفراخ البيضاء في الأسواق للمستهلك نحو 87.2 جنيه، وتراوحت أسعار الفراخ البيضاء من 75 جنيهًا إلى 115 جنيهًا للكيلو للمستهلك.

أما عن سعر الدواجن البلدية اليوم الإثنين، للمستهلك، وفقًا لرصد البوابة الحكومية، بلغ متوسط سعر الفراخ البلدي نحو 120.5 جنيه للكيلو للمستهلك، وتراوح سعر كيلو الدواجن بلدي من 105 جنيهات إلى 155 جنيهًا للمستهلك.



زيادة الحد الأقصى لتعويض أهالي ضحايا حادث قطار الشرقية لـ50 ألف جنيه

قامت إدارة مجمعة التأمين من أخطار حوادث القطارات ومترو الأنفاق، باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لبدء تنفيذ توجيهات الهيئة العامة للرقابة المالية بزيادة مبلغ تعويض حالات الوفاة الناتجة عن حادث تصادم قطاري ركاب بمدينة الزقازيق في الشرقية.



وقالت إدارة المجمعة: كان الحد الأقصى لتعويض الوفيات نتيجة حوادث القطارات أو مترو الأنفاق 30 ألف جنيه، وبناءً على توجيهات الهيئة العامة للرقابة المالية والتي تهدف الي مساندة أهالي المتضررين نتيجة هذا الحادث فقد تم زيادة الحد الأقصى لمبلغ تعويض أهالي المتوفين إلى ٥٠ ألف جنيه لهذا الحادث.

وأعلن علاء الزهيري، رئيس الجمعية العامة لمجمعة التأمين من أخطار حوادث القطارات ومترو الأنفاق، عن اتفاقه مع محمد أبو اليزيد، المدير العام التنفيذي للمجمعة، على قيام المجمعة بمتابعة ظروف وملابسات الحادث، مع سرعة استيفاء المستندات الضرورية بمساعدة هيئة السكة الحديد، لضمان تنفيذ توجيهات الهيئة العامة للرقابة المالية وتقديم الدعم الكامل والمساندة لأهالي المتضررين والوقوف معهم وسداد التعويضات المستحقة.

صرف مرتبات شهر سبتمبر 2024، الأسبوع المقبل

مرتبات سبتمبر، أعلنت وزارة المالية تبكير صرف مرتبات شهر سبتمبر ليبدأ الصرف الأسبوع المقبل.

وقال شريف خيري، رئيس قطاع الحسابات والمديريات المالية، إنه تم تبكير مواعيد صرف مرتبات سبتمبر ليبدأ صرف مرتبات العاملين بالدولة عن سبتمبر بدءًا من يوم ٢٢ من الشهر نفسه، والمتأخرات أيام ٨، ٩، ١٠ أكتوبر المقبل.

وأوضح رئيس قطاع الحسابات والمديريات المالية، أنه ستتم إتاحة مستحقات العاملين في ماكينات الصراف الآلي وفق المواعيد المعلنة بالمنظومة المالية الحكومية.

وأهاب خيري، بالعاملين في الجهات الإدارية عدم التزاحم على ماكينات الصراف الآلي، خاصة أن المرتبات ستكون متاحة في أي وقت اعتبارًا من تاريخ بدء الصرف المحدد لكل الجهات الإدارية.



