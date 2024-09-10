الأربعاء 11 سبتمبر 2024
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اقتصاد

صادرات الصناعات الغذائية تسجل 3.2 مليار دولار خلال 6 أشهر

جانب من اللقاء،فيتو
جانب من اللقاء،فيتو

أكد أسامة هلال، عضو المجلس التصديرى للصناعات الغذائية ، أن قطاع الصناعات الغذائية لديه فرصة كبيرة للاستفادة من الإمكانيات الواسعة التي يمتلكها القطاع لتحقيق نمو مستدام يسهم في رفع الصادرات ودعم الاقتصاد الوطني وتوفير فرص عمل جديدة.

ولفت إلى أن قطاع الصناعات الغذائية يحتل  المرتبة الثانية بين القطاعات التصديرية في النصف الأول من عام 2024، بإجمالي صادرات بلغت 3.2 مليار دولار، مما يمثل نسبة نمو  25% مقارنة بنفس الفترة من عام 2023.

 

 وقال هلال إن قطاع الصناعات الغذائية قادر علي النمو والتطور  بما يتطلب  تضافر كافة الجهود الحكومية والقطاع الخاص والمجلس التصديري. جاء ذلك خلال مشاركته فى  المؤتمر الأول للمجلس التصديري للصناعات الغذائية  الذى نظمه المجلس التصديرى للصناعات الغذائية.

وأشار إلى أن الوصول لمستهدف الدولة للصادرات المصرية ووصولها إلى 145 مليار دولار،  يعد  أمر ليس بعيد المنال أن  تكاتفت كافة الجهود للوصول إلى هذا الهدف، لافتا الى هذا المؤتمر يعتبر فرصة جيدة لمناقشة الأفكار المختلفة حول تنمية الصادرات المصرية.

وتتضمن انعقاد  المؤتمر الأول للمجلس التصديري للصناعات الغذائية تكريم الشركات ذات أكبر حجم تصديري، لافتا إلى أن هذه النسخة هي الأولى من نوعها، مما يضفي عليها أهمية خاصة باعتبارها منصة لتسليط الضوء على إنجازات الشركات في قطاع الصناعات الغذائية وتعزيز دورها في دعم الاقتصاد الوطني من خلال التصدير.


 

 

وقال هلال إنه على الرغم من التحديات الاقتصادية المتتابعة على الصعيدين الإقليمي والعالمي.  فالشركات الصناعات الغذائية استطاعت تحقيق طفرة فى حجم الصادرات، مما يعكس نجاح استراتيجيتها وتفوقها في السوق.  

 

 

 

 

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