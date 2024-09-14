أسعار الدواجن اليوم السبت 14-9-2024 في محافظة الفيوم

استقرت لأول مرة منذ أسبوع اسعار الدواجن في محافظة الفيوم، اليوم السبت، وتراوح سعر كيلو الفراخ الأبيض، ما بين 75 و80 جنيها بحسب موقع التاجر واسمه التجاري، وبلغ سعر كيلو الفراخ البيضاء الأمهات 75 جنيها، كما تراوحت أسعار الفراخ البلدى بين 100 و125 جنيها، وأسعار البط المولر ما بين 90 جنيها، و95 جنيها للكيلو، والبط الفرنساوي الابيض ما بين 80 جنيها و85 جنيها، والبط البلدي ما بين 135 جنيها و140 جنيها، وبلغ سعر كيلو الأرنب البلدي 100 جنيه، والبط الميسكوفي 145 جنيها.

اسعار مشتقات الدواجن في أسواق الفيوم

وتراوح سعر كيلو البانيه بين 180 و195 جنيها، وبلغ في السوبر ماركت 210 جنيهات، وكيلو الاوراك 100 جنيه، وكيلو كبد وقوانص 100 جنيه، كيلو صدور بالعظم 135 جنيها، كيلو الدبابيس 135 جنيها، كيلو شيش طاووق 185 جنيها، كيلو حمام كداب 140 جنيها، كيلو كبدة صافى 120 جنيها، كيلو بانيه استربس صوبع 185 جنيها، كيلو بانيه شاورما مكعبات 185 جنيها، كيلو بانيه مخلى صدور سليمة 185 جنيها، كيلو الأجنحة 60 جنيها، كيلو الهياكل 40 جنيها.

مبادرة تخفيض أسعار اللحوم البلدية

كان الدكتور أحمد الانصاري محافظ الفيوم، قد أعلن عن تدشين مبادرة لتخفيض أسعار اللحوم البلدية داخل مدينة الفيوم، ليصل سعر الكيلو إلى 325 جنيها، ويتم البيع في 8 منافذ موزعة علي أحياء مدينة الفيوم بالكامل، ويشارك في المبادرة بعد مربي الماشية ومحلات الجزارة واخد السلاسل الشهيرة بمدينة الفيوم.

يذكر أن أسعار اللحوم الحمراء في القري والمراكز الأخرى تتراوح بين 300 و350 جنيها حسب طبيعة كل قرية أو مركز، فالقرى التي بها عدد مربين كبير ينخفض فيها السعر عن باقي القرى.

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