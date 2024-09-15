تغطيات واستثناءات مجمعة التأمين ضد حوادث القطارات ومترو الأنفاق

توفر مجمعة التأمين ضد حوادث القطارات ومترو الأنفاق التغطية التأمينية للحوادث أسوة بما كان ساريا على باقى الطرق السريعة.

مجمعة التأمين

وأنشئت "مجمعة التأمين" ضد حوادث القطارات ومترو الأنفاق فى عام 2002، وتتوفر بها منظومة لتأمين الركاب، وتشمل:

كافة ركاب خطوط المترو والسكك الحديدية.

لا يستفيد الركاب من هذا التأمين فى 4 حالات تشمل الركوب على أسطح القطارات أو بين عرباتها.

-اقتحام أو عبور المزلقانات أثناء غلقها سواء للمركبات أو الأفراد، والمرور من غير الأماكن المخصصة للعبور، وحالات السكر البين.

-لا يُصرف التعويض من المجمعة للمتضررين من حوادث القطارات ومترو الأنفاق بدون أى إجراءات قضائية، ودون الحاجة لوسطاء، وبإجراءات مبسطة.



مستندات صرف التعويض

ــ تسدد التعويضات للمتضررين مباشرة دون وسيط وبدون إتخاذ أى إجراء قانونى وبمجرد تقديم المستندات وهى ( شهادة الوفاة ـ إعلام الوراثة ـ محاضر الشرطة ) بالإضافة إلى إخطارات الحوادث التى تصل من هيئة السكك الحديدية ومترو الأنفاق.

ــ تخضع المجمعه للقانون رقم 10 لسنة 1981 بشأن الإشراف والرقابة على التأمين فى مصر كما تخضع أيضا لإشراف الهيئة العامة للرقابة المالية ويراجع حساباتها الجهاز المركزى للمحاسبات بالإضافة إلى مراجع حسابات خارجى والخبير الأكتوارى.

ــ تم توقيع عقد مع الهيئة العامة للطرق والكبارى والنقل البرى مشابــه لعقـــد هيئة السكك الحديدية والمترو لتغطيـــة مستخدمى الطرق السريعة ذات الرسوم ضد الحوادث الشخصيه وبنفس مبلغ تأمين عقد هيئة السكك الحديدية وهو ثلاثون الف جنيه فى حالة الوفاه أو العجز الكلى المستديم وبنفس نسب العجز الجزئى المستديم أيضا وعلى أن يسرى هذا العقد اعتبارا من 1/1/2004 وتسدد الأقساط من حصيلة الرسوم المحصلة من كل مركبه عند العبـــور من البوابات والصادر بها قرار وزير النقل المذكور.