ارتفاع تدريجى فى درجات الحرارة بدءا من هذا الموعد، رئيس شعبة الأدوية يكشف مفاجأة عن زيادات جديدة في سعر الدواء،وأسماء المكرمين في احتفالية المولد النبوي بحضور السيسي

أخبار مصر اليوم، نشر قسم أخبار مصر عددا من الأخبار والمتابعات المهمة خلال الساعات الماضية، نستعرضها معكم في النشرة التالية:

حذرت هيئة الأرصاد الجوية من نشاط للرياح غدا يكون مثير للرمال والأتربة على مناطق من جنوب سيناء على فترات متقطعة.

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية حالة الطقس، غدا الثلاثاء، حيث يسود طقس حار رطب نهارا مائل للحرارة رطب ليلا على أغلب الأنحاء.

كلف الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، بمواصلة اتخاذ الإجراءات الفنية اللازمة لتركيب العدادات الكودية المؤقتة مسبقة الدفع كوسيلة فنية لقياس استهلاك الكهرباء الذي يتم الحصول عليها بشكل غير قانوني، لكافة العقارات والمنشآت دون استثناء ودون أن يترتب على ذلك حقوق قانونية للمخالفين.

ووجه وزير الكهرباء باتخاذ كافة الإجراءات لمنع السرقات وحماية الشبكة من الأحمال غير القانونية والتى تضر بمصالح المشتركين، ومواصلة عمل فرق الضبطية القضائية لملاحقة كل من يتعدى على التيار الكهربائي، منوها الى ضبط العديد من الحالات على مختلف الجهود والاستخدامات وليس فى الاستخدام المنزلي فقط.

حذرت هيئة الأرصاد الجوية من ارتفاع تدريجى فى درجات الحرارة اعتبارا من الجمعة المقبل على أغلب الأنحاء، حيث تسجل القاهرة 39 درجة مئوية يوم السبت المقبل.

وأعلنت هيئة الأرصاد الجوية توقعاتها لحالة الطقس غدا الثلاثاء حيث يسود طقس حار رطب نهارا مائلا للحرارة رطب ليلا على أغلب الأنحاء.

قام الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف باصطحاب الإمام الأكبر شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب إلى المنصة المخصصة لإلقاء كلمته.

كما حمل الدكتور أسامة الملف الخاص بكلمة الإمام الأكبر فى حدث فريد تكريما لمكانة الإمام الأكبر مما حاز المشهد على إعجاب وتصفيق الحضور.

توجه الرئيس عبد الفتاح السيسي فور دخوله القاعة الرئيسية لحفل وزارة الأوقاف بمناسبة المولد النبوي إلى مقعد الدكتور أحمد عمر هاشم حيث اطمأن الرئيس على الحالة الصحية للعالم الجليل.

وشهد الرئيس عبد الفتاح السيسي احتفال وزارة الأوقاف صباح اليوم الإثنين بذكرى المولد النبوي الشريف لعام 1446 هجرية بمركز المنارة للمؤتمرات الدولية بالتجمع الخامس.

قررت الهيئة القومية للسكك الحديدية إجراء تعديلات على مواعيد تشغيل بعض القطارات، وذلك بناءً على توجيهات الفريق كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، بالتطوير المستمر والعمل على توفير سبل الراحة للركاب والارتقاء بالخدمات المقدمة.

وتزامنًا مع انتهاء موسم الصيف، من المقرر أن تعلن الهيئة القومية لسكك حديد مصر عن إيقاف التشغيل الصيفى لقطارات القاهرة / مرسى مطروح والعكس ابتداءً من اليوم الإثنين 16/ 9 / 2024.

أكد الدكتور على عوف، رئيس شعبة الأدوية باتحاد الغرف التجارية أنه يتم تسعير الأدوية طبقا لقواعد هيئة الدواء المصرية، حيث يخضع الدواء للتسعير الجبري، وتتقدم الشركات بقائمة تكلفة ومستندات لهيئة الدواء، ويتم مراجعتها والتأكد من التكاليف.

وأضاف عوف أنه إذا رأت لجنة التسعير أحقية الشركة فى زيادة سعر المستحضر بعد مراجعة التكاليف للإنتاج يتم إقرار زيادة السعر، ويتم وضع مكاسب الصناعة ومتطلبات التطوير فى الحسبان.

احتفلت وزارة الأوقاف اليوم الإثنين بذكرى المولد النبوي الشريف لعام 1446 هجرية بمركز المنارة للمؤتمرات الدولية بالتجمع الخامس.

وأقيمت الاحتفالية تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي بحضور عدد كبير من كبار رجال الدولة والقيادات الدينية ولفيف من مختلف فئات الشعب وعدد من علماء الأزهر والأوقاف ومجلسي النواب والشيوخ، وعدد من القيادات التنفيذية.

وشهدت الاحتفالية تكريم عدد من العلماء الذين أفنوا حياتهم في العلم والدعوة ونشر صحيح الدين.

حذرت هيئة الأرصاد الجوية من سقوط أمطار خفيفة اليوم على السواحل الشمالية وشمال الوجه البحرى على فترات متقطعة

وأعلنت هيئة الأرصاد الجوية حالة الطقس اليوم الاثنين، حيث ساد طقس حار رطب نهارا مائلا للحرارة رطب ليلا على أغلب الأنحاء.

قال الدكتور عباس شراقي أستاذ الجيولوجيا والموارد المائية بجامعة القاهرة إن "التخزين الخامس لسد النهضة هذا العام بدأ في 17 يوليو الماضي وانتهى 5 سبتمبر الجاري".

وأكد خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “حضرة المواطن” الذي يقدمه الكاتب الصحفي سيد علي بقناة “الحدث اليوم”: أن إثيوبيا خزنت 19 مليار متر مكعب مياه هذا العام خلف سد النهضة بالملء الخامس.

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