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تكليف عاجل من وزير الكهرباء لتوصيل التيار للعقارات والمنشآت غير المقننة

الدكتور محمود عصمت
الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة

كلف الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، بمواصلة اتخاذ الإجراءات الفنية اللازمة لتركيب العدادات الكودية المؤقتة مسبقة الدفع كوسيلة فنية لقياس استهلاك الكهرباء الذي يتم الحصول عليها بشكل غير قانوني، لكافة العقارات والمنشآت دون استثناء ودون أن يترتب على ذلك حقوق قانونية للمخالفين.

 

توجيهات وزير الكهرباء للسيطرة على ظاهرة سرقة الكهرباء 

ووجه وزير الكهرباء باتخاذ كافة الإجراءات لمنع السرقات وحماية الشبكة من الأحمال غير القانونية والتى تضر بمصالح المشتركين، ومواصلة عمل فرق الضبطية القضائية لملاحقة كل من يتعدى على التيار الكهربائي، منوها الى ضبط العديد من الحالات على مختلف الجهود والاستخدامات وليس فى الاستخدام المنزلي فقط.

 

منح الضبطية القضائية لرجال وزارة الكهرباء 

وأكد وزير الكهرباء أن هذه الضبطيات والمخالفات بالاضافة إلى عمل شرطة الكهرباء والتى تقوم بجهد ملحوظ لمواجهة ظاهرة سرقة الكهرباء، موجها شركات توزيع الكهرباء الــ 9 على مستوى الجمهورية بإعداد تقرير أسبوعي بما تم تركيبه من عدادات كودية مؤقتة مسبقة الدفع وحصر تفصيلي للضبطيات القضائية .

وشدد علي استمرار العمل على جميع المسارات واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمشتركين والتصدي لسرقات التيار الكهربائي ومنع الوصلات غير القانونية من خلال العدادات الكودية وفرق الضبطية القضائية والتفتيش والمتابعة الفنية لمنع الظاهرة التى ينتج عنها أضرار بالغة للشبكة الكهربائية، موضحا تركيب عداد لكل حالة سرقة للكهرباء دون قيد او شرط بواسطة الجان المعنية التى تعمل على ذلك الان، مضيفا ان فرق المرور والتفتيش من الشركة القابضة ومن الوزارة ستواصل متابعة مايجري داخل شركات التوزيع فى هذا الإطار.

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