ارتفاع تدريجى فى درجات الحرارة بدءا من هذا الموعد

حذرت هيئة الأرصاد الجوية من ارتفاع تدريجى فى درجات الحرارة اعتبارا من الجمعة المقبل على أغلب الأنحاء، حيث تسجل القاهرة 39 درجة مئوية يوم السبت المقبل.

حالة الطقس غدا الثلاثاء

وأعلنت هيئة الأرصاد الجوية توقعاتها لحالة الطقس غدا الثلاثاء حيث يسود طقس حار رطب نهارا مائلا للحرارة رطب ليلا على أغلب الأنحاء.



الأرصاد تعلن حالة الطقس نهارا





ومن المتوقع أن يسود طقس حار رطب نهارا على القاهرة الكبرى الوجه البحرى وشمال الصعيد وحار رطب على السواحل الشمالية وشديد الحرارة رطب على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

حالة الطقس ليلا

كما توقعت هيئة الارصاد الجوية أن يسود طقس معتدلا رطب ليلا على شمال البلاد مائلا للحرارة رطب ليلا على جنوب الصعيد وجنوب سيناء وأغلب الأنحاء

حالة الطقس غدا

كما كشفت هيئة الارصاد الجوية عن متوسط درجات الحرارة المتوقعة غدا:

القاهرة الكبرى

درجة الحرارة العظمى: 33

درجة الحرارة المحسوسة:35

درجة الحرارة الصغرى: 24

السواحل الشمالية الغربية

درجة الحرارة العظمى:31

درجة الحرارة المحسوسة: 34

درجة الحرارة الصغرى: 23

السواحل الشمالية الشرقية

درجة الحرارة العظمى:32

درجة الحرارة المحسوسة:35

درجة الحرارة الصغرى: 24

جنوب سيناء وسلاسل البحر الاحمر

درجة الحرارة العظمى:37

درجة الحرارة المحسوسة:39

درجة الحرارة الصغرى: 28



شمال الصعيد

درجة الحرارة العظمى: 36

درجة الحرارة المحسوسة: 38

درجة الحرارة الصغرى: 23

جنوب الصعيد

درجة الحرارة العظمى:40

درجة الحرارة المحسوسة: 41

درجة الحرارة الصغرى:27



