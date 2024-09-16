على رأسهم المفتي السابق، أسماء المكرمين في احتفالية المولد النبوي بحضور السيسي

تحتفل وزارة الأوقاف اليوم الإثنين بذكرى المولد النبوي الشريف لعام 1446 هجرية بمركز المنارة للمؤتمرات الدولية بالتجمع الخامس.

احتفالية المولد النبوي

وتقام الاحتفالية تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي بحضور عدد كبير من كبار رجال الدولة والقيادات الدينية ولفيف من مختلف فئات الشعب وعدد من علماء الأزهر والأوقاف ومجلسي النواب والشيوخ، وعدد من القيادات التنفيذية.

وتشهد الاحتفالية تكريم عدد من العلماء الذين أفنوا حياتهم في العلم والدعوة ونشر صحيح الدين.

نشر أسماء المكرمين خلال احتفالية من داخل مصر

د. شوقي علام- مفتي الجمهورية السابق.

د. هشام عبدالعزيز- رئيس مجموعة عمل الاتصال السياسى بديوان عام وزارة الأوقاف.

المهندس مجدي أبوعيد- رئيس الإدارة المركزية للشئون الهندسية السابق.

الشيخ سامي الشعراوي- نجل الداعية الشيخ محمد متولي الشعراوي.

الشيخ منصور الرفاعي عبيد وكيل وزارة الأوقاف الأسبق.

الواعظة فاطمة عنتر.

من خارج مصر وزير الأوقاف الصومالي.

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