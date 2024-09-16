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أخبار مصر

شراقي: إثيوبيا خزنت 19 مليار متر مياه في 2024 والسد العالى يحمي مصر

السد العالي، فيتو
السد العالي، فيتو
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قال الدكتور عباس شراقي أستاذ الجيولوجيا والموارد المائية بجامعة القاهرة إن "التخزين الخامس لسد النهضة هذا العام بدأ في 17 يوليو الماضي وانتهى 5 سبتمبر الجاري".

تخزين إثيوبيا لمياه نهر النيل

وأكد خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “حضرة المواطن” الذي يقدمه الكاتب الصحفي سيد علي بقناة “الحدث اليوم”: أن إثيوبيا خزنت 19 مليار متر مكعب مياه هذا العام خلف سد النهضة بالملء الخامس.

المرور الإجباري لمياه النيل من سد النهضة

ولفت إلي أنه بعد ملء بحيرة سد النهضة بالكامل تم فتح بوابات السد إجباريا لمرور 400 مليون متر مكعب يوميا من الأمطار التي تهطل على الهضبة الإثيوبية.

دور السد العالي في أزمة سد النهضة

وأكد:"السد العالي حمى مصر هذا العام والأعوام السابقة بعد التخزين الأحادي من إثيوبيا لمياه نهر النيل، ونستخدم احتياطي السد العالي حاليا في الوفاء بالاحتياجات المائية".

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 وأشار إلي أنه على الرغم من بدء موسم الأمطار في إثيوبيا منذ أكثر من شهرين إلا أن مياه نهر النيل وصلت اليوم فقط.

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