رئيس شعبة الأدوية يكشف مفاجأة عن زيادات أخرى قادمة في سعر الدواء

أكد الدكتور على عوف، رئيس شعبة الأدوية باتحاد الغرف التجارية أنه يتم تسعير الأدوية طبقا لقواعد هيئة الدواء المصرية، حيث يخضع الدواء للتسعير الجبري، وتتقدم الشركات بقائمة تكلفة ومستندات لهيئة الدواء، ويتم مراجعتها والتأكد من التكاليف.

زيادة أسعار الأدوية مستمرة

وأضاف عوف أنه إذا رأت لجنة التسعير أحقية الشركة فى زيادة سعر المستحضر بعد مراجعة التكاليف للإنتاج يتم إقرار زيادة السعر، ويتم وضع مكاسب الصناعة ومتطلبات التطوير فى الحسبان.

وأوضح رئيس شعبة الأدوية في تصريحات خاصة لـ"فيتو " أن زيادة أسعار الأدوية مستمرة، طالما تكلفة الإنتاج فى زيادة باستمرار، وبعد 3 شهور من الآن، سوف يطالب العاملون فى الشركات بزيادة سنوية فى الأجور، مع بداية العام الجديد 2025؛ نظرا لزيادة تكاليف المعيشة فيتآكل الراتب فيضطر صاحب الشركة إلى زيادة الراتب.

وأكد أنه تأتى الزيادة هذه من سعر عبوة الدواء، مشيرا إلى أنه لا تحصل شركات الدواء على أى دعم فى تكاليف الإنتاج، سواء الكهرباء والبنزين والنقل، وطالما استمرت التكاليف فى الارتفاع ستزيد أسعار الأدوية، ومنذ تحرير سعر الصرف فى شهر مارس وحتى بداية زيادة أسعار الأدوية فى يونيو الماضى تكبدت شركات الدواء خسائر مالية.