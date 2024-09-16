أخبار الرياضة اليوم، مصر تهزم تونس وتتوج ببطولة أفريقيا لشباب كرة اليد، رابطة الأندية تكشف موعد الإعلان عن شكل الدوري

أخبار الرياضة اليوم، شهدت الساعات الماضية العديد من الأحداث الرياضية المهمة على الصعيدين المحلي والعالمي، ونشرها القسم الرياضي في "فيتو"، وجاءت كالتالي:

قررت محكمة جنايات مرسى مطروح إخلاء سبيل لاعب نادي الزمالك أحمد فتوح، المتهم بدهس أمين شرطة وتعاطي المخدرات، بكفالة 50 ألف جنيه.

وكانت الأجهزة الأمنية فى محافظة مطروح، قد كثفت من تواجدها صباح اليوم فى محيط محكمة جنايات مطروح لتأمين ثاني جلسات محاكمة لاعب نادي الزمالك ومنتخب مصر الأول لكرة القدم أحمد فتوح، بتهمة القتل الخطأ وتعاطي وحيازة مواد مخدرة، وقيادة سيارة برعونة تحت تأثير المخدر.

توج المنتخب الوطني لشباب كرة اليد تحت 20 سنة "مواليد 2004" بقيادة مديره الفني طارق محروس، بلقب بطولة أفريقيا والتي استضافتها تونس خلال الفترة من 9 وحتى 16 سبتمبر الجاري.

وتغلب شباب الفراعنة في النهائي على المنتخب التونسي بنتيجة 29-25، في اللقاء الذي أقيم منذ قليل بالعاصمة التونسية.

أعلن النادي الأهلي اليوم الإثنين تعاقده مع إحدى الشركات لإدارة قناة النادي خلال المرحلة المقبلة.

وقرر مجلس ‏إدارة شركة الأهلي للإنتاج الإعلامي برئاسة الكابتن محمود الخطيب وبحضور عدد من أعضاء مجلس إدارة النادي التعاقد مع إحدى الشركات لإدارة قناة النادي الأهلي، على أن تقوم تلك الشركة بعرض التصور النهائي لمحتوى القناة خلال الاجتماع المقبل وتحديد موعد عودة البث المباشر للبرامج.

حرص إمام عاشور نجم النادي الأهلي على دعم زميله أحمد فتوح لاعب نادي الزمالك ومنتخب مصر بعد قرار إخلاء سبيله في قضية دهس أمين شرطة وتعاطي المخدرات، بكفالة 50 ألف جنيه، وتأجيل نظر القضية لجلسة 22 أكتوبر المقبل.

قررت محكمة جنايات مرسى مطروح إخلاء سبيل لاعب نادي الزمالك أحمد فتوح، المتهم بدهس أمين شرطة وتعاطي المخدرات، بكفالة 50 ألف جنيه، وتأجيل نظر القضية لجلسة 22 أكتوبر المقبل.

وكشف مصدر في تصريحات خاصة لفيتو أن أحمد فتوح يحق له المشاركة في مباريات الزمالك التي تقام داخل مصر وفقا لرؤية الجهاز الفني للفريق الأبيض، إلا أنه يخضع حاليا لقرار المنع من السفر لأنه لا يزال قيد المحاكمة في قضية جنائية وبالتالي فهو ممنوع من السفر بحكم القانون.

نفى مصدر داخل نادي الزمالك انتظام أحمد فتوح في مران الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بعد قرار إخلاء سبيل اللاعب بكفالة 50 ألف جنيه.

ويستأنف الزمالك تدريباته الجماعية مساء غدًا الثلاثاء على ملعب النادي، استعدادًا لمواجهة الشرطة الكيني المقرر لها 20 سبتمبر الجاري، في إياب دور الـ32 لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

كشف ثروت سويلم عضو رابطة الأندية المحترفة، آخر تطورات ملف بطولة الدوري الممتاز في الموسم الجديد، وحقيقة الإبقاء على النظام القديم من دورين.

وأوضح خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “حضرة المواطن” الذي يقدمه الكاتب الصحفي سيد علي بقناة “الحدث اليوم”: انطلاقة الدوري ستكون نهاية أكتوبر المقبل بسبب ارتباطات المنتخب الوطني والأندية المصرية.

أعلن مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب التعاقد رسميًا مع البرازيلي كارلوس شوانكي لتدريب فريق طائرة القلعة البيضاء.

ونشرت الصفحة الرسمية لنادي الزمالك عبر موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك صورا من توقيع العقود مع المدرب وعلقت:" لنرحب جميعًا بالبرازيلي كارلوس شوانكي المدير الفني الجديد لطائرة الزمالك".

أعلن الاتحاد الجزائري لكرة القدم، اليوم الاثنين، عن نقل مباراة منتخب الجزائر الأول أمام توجو، ضمن التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس أمم إفريقيا 2025، إلى ملعب عنابة.

وقال في بيان، عبر موقعه الرسمي: "يعلم الاتحاد الجزائري لكرة القدم، أن مباراة الجزائر أمام توجو، في إطار الجولة الثالثة من منافسات المجموعة الخامسة، من التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس أمم إفريقيا 2025، مبرمجة يوم الخميس 10 أكتوبر 2024 بملعب 19 ماي 1956 بعنابة".

أعلن الجنوب أفريقى باتريس موتسيبى، رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، أنه قرر الترشح لفترة رئاسة جديدة في الانتخابات المحدد لها العام المقبل 2025، وذلك على هامش اجتماع المكتب التنفيذي للكاف الذى عقد اليوم الإثنين، في العاصمة الكينية نيروبي.

ومن المقرر أن تعقد الجمعية العمومية للاتحاد الأفريقي "كاف" يوم 10 أكتوبر المقبل في الكونغو؛ لمناقشة بعض القرارات المهمة قبل الجمعية العمومية في مارس 2025 التي سيتم خلالها انتخاب رئيس جديد للاتحاد الأفريقي ونصف أعضاء المكتب التنفيذي، وكذلك المرشحين لعضوية كونجرس الفيفا.