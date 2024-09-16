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رياضة

الأهلي يعلن تعاقده مع إحدى الشركات لإدارة قناة النادي

الأهلي
الأهلي

أعلن النادي الأهلي اليوم الإثنين  تعاقده  مع إحدى الشركات لإدارة قناة النادي خلال المرحلة المقبلة.

وقرر مجلس ‏إدارة شركة الأهلي للإنتاج الإعلامي برئاسة الكابتن محمود الخطيب وبحضور عدد من أعضاء مجلس إدارة النادي التعاقد مع إحدى الشركات لإدارة  قناة النادي الأهلي، على أن تقوم تلك الشركة بعرض التصور النهائي لمحتوى القناة خلال الاجتماع المقبل وتحديد موعد عودة البث المباشر للبرامج.  

موعد مباراة الأهلي وجورماهيا والقناة الناقلة 

وتقام مباراة العودة بين الأهلي وجورماهيا الكيني في السابعة مساء السبت القادم على ستاد القاهرة الدولى وتنقل عبر قناة أبو ظبي الرياضية. 

وعرضت الصفحة الرسمية للنادي الأهلي، فيديو لوصول بعثة الأهلي إلى مطار القاهرة استعدادًا للقاء العودة للمارد الأحمر بعد الفوز أمام جورماهيا الكيني.

وفاز النادي الأهلي على نظيره جورماهيا الكيني بنتيجة 3-0 في المباراة التي جمعت الفريقين، في ذهاب دور الـ32 من بطولة دوري أبطال أفريقيا للموسم الحالي 2024 /2025.

وسجل رامي ربيعة الهدف الأول في الدقيقة 14، وجاء الهدف الثاني من خلال اللاعب بيرسي تاو في الدقيقة 15، وعاد بيرسي تاو وسجل الهدف الثاني له والثالث للأهلي بالدقيقة 74.

ومن المقرر أن تقام مباراة الإياب بين الأهلي وجورماهيا يوم السبت المقبل.

 

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