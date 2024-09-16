موقف أحمد فتوح من المشاركة في السوبر الأفريقي بعد إخلاء سبيله بكفالة

قررت محكمة جنايات مرسى مطروح إخلاء سبيل لاعب نادي الزمالك أحمد فتوح، المتهم بدهس أمين شرطة وتعاطي المخدرات، بكفالة 50 ألف جنيه، وتأجيل نظر القضية لجلسة 22 أكتوبر المقبل.

وكشف مصدر في تصريحات خاصة لفيتو أن أحمد فتوح يحق له المشاركة في مباريات الزمالك التي تقام داخل مصر وفقا لرؤية الجهاز الفني للفريق الأبيض، إلا أنه يخضع حاليا لقرار المنع من السفر لأنه لا يزال قيد المحاكمة في قضية جنائية وبالتالي فهو ممنوع من السفر بحكم القانون.

موقف أحمد فتوح من السوبر الإفريقية

وبناءا على ما تقدم فإن فتوح لن يتمكن من مرافقة بعثة الزمالك إلى السعودية للمشاركة في مباراة السوبر الإفريقي أمام الأهلي المحدد لها يوم 27 سبتمبر الجاري بالعاصمة السعودية الرياض.

وأعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، نفاد تذاكر مباراة السوبر الإفريقي بين الأهلي والزمالك، التي تجمعهما في العاصمة السعودية الرياض يوم 27 سبتمبر الحالي.

أحمد فتوح في قفص الإتهام، فيتو

وأصدر "كاف" بيانا رسميا، يؤكد خلاله بيع تذاكر السوبر الأفريقي 2024 بين الأهلي والزمالك في الرياض، في أقل من 24 ساعة من بدء عملية بيعها، مؤكدا أن الطلب الكبير على التذاكر يُبرز أهمية واهتمام الجماهير بالمباراة بين العملاقين المصريين.

من ناحية أخرى، كشف المستشار تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية، آخر الاستعدادات لـمباراة السوبر الإفريقي بين الأهلي والزمالك.

مخرج عالمي لمباراة السوبر الإفريقي

وقال تركي آل الشيخ خلال تصريحات تليفزيونية ببرنامج “الحكاية” الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب بقناة “إم بي سي مصر”: الاستعدادات الخاصة بمباراة السوبر الإفريقي بين الأهلي والزمالك تسير على قدم وساق، حيث سيتم توفير المخرج العالمي الذي أخرج نهائي دوري أبطال أوروبا، واستوديوهات كبيرة قبل وبعد المباراة.

ولفت تركي الشيخ إلى أنه لدينا مؤتمر في لندن مع رئيس الاتحاد الأفريقي لوضع الرتوش الأخيرة لمباراة السوبر الإفريقي.