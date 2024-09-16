مصر تهزم تونس وتتوج ببطولة أفريقيا لشباب كرة اليد

كرة اليد، توج المنتخب الوطني لشباب كرة اليد تحت 20 سنة "مواليد 2004" بقيادة مديره الفني طارق محروس، بلقب بطولة أفريقيا والتي استضافتها تونس خلال الفترة من 9 وحتى 16 سبتمبر الجاري.

وتغلب شباب الفراعنة في النهائي على المنتخب التونسي بنتيجة 29-25، في اللقاء الذي أقيم منذ قليل بالعاصمة التونسية.

وكان الشوط الأول قد انتهى لصالح منتخبنا الوطني بنتيجة 17-11، قبل أن يحافظ على تقدمه خلال أحداث الشوط الثاني.

وكان شباب الفراعنة قد تصدروا المجموعة الأولى بعد الفوز على كلًا من: “مالي وغينيا والمغرب” على الترتيب، ثم فازوا على المنتخب الليبي في ربع النهائي قبل أن يحققوا الفوز على المنتخب الجزائري في نصف نهائي البطولة القارية.

قائمة منتخب الشباب في بطولة إفريقيا

وتضم قائمة منتخب مصر لكرة اليد 18 لاعبًا وهم: "يوسف ناجي – يوسف وليد – أحمد عبد الرحيم – حمزة مجدي – محمد مؤمن – محمد عبد الغني – عمر عدلان – محمد وائل – يوسف عبد الغني – زياد حشاد – محمد عدلان – محمد شعبان – مهند خالد عبد الرحيم – معاذ عزب – أمير جعفر – أحمد تغيان – ياسين محمد – محمود علي".

ويقود الجهاز الفني لمنتخب مصر لكرة اليد مواليد 2004 طارق محروس، ويضم الجهاز كلا من مهند السحيلي المدرب العام، محمد سراج مدرب حراس المرمى، مازن محمد إداري، محمد مصطفى طبيب.

كما يتواجد مع المنتخب محمد الألفي مدير المنتخبات الوطنية، ويترأس بعثة منتخب مصر للشباب لكرة اليد ياسر الرملي، عضو مجلس إدارة اتحاد كرة اليد.