الزمالك يتعاقد مع البرازيلي كارلوس شوانكي لتدريب فريق الطائرة

أعلن مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب التعاقد رسميًا مع البرازيلي كارلوس شوانكي لتدريب فريق طائرة القلعة البيضاء.

البرازيلي كارلوس شوانكي المدير الفني الجديد لطائرة الزمالك

ونشرت الصفحة الرسمية لنادي الزمالك عبر موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك صورا من توقيع العقود مع المدرب وعلقت:" لنرحب جميعًا بالبرازيلي كارلوس شوانكي المدير الفني الجديد لطائرة الزمالك".

فيما يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمباراة الإياب أمام الشرطة الكيني بعد الفوز ذهابا خارج الديار بدور الـ 32 من بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية.

ونجح فريق الزمالك في تحقيق الفوز على مضيفه الشرطة الكيني بهدف دون رد، سجله عبدالله السعيد، في المباراة التي أقيمت عصر الأمس في ذهاب دور الـ32 لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

موعد مباراة الزمالك والشرطة الكيني

ومن المقرر أن تقام مباراة العودة بين الزمالك والشرطة الكيني بالقاهرة في التاسعة مساء يوم الجمعة المقبل 20 سبتمبر الجاري، على أن يتأهل الفائز منهما إلى دور المجموعات ببطولة الكونفدرالية.