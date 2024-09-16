رابطة الأندية تكشف موعد الإعلان عن شكل الدوري

كشف ثروت سويلم عضو رابطة الأندية المحترفة، آخر تطورات ملف بطولة الدوري الممتاز في الموسم الجديد، وحقيقة الإبقاء على النظام القديم من دورين.

موعد انطلاق بطولة الدوري

وأوضح خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “حضرة المواطن” الذي يقدمه الكاتب الصحفي سيد علي بقناة “الحدث اليوم”: انطلاقة الدوري ستكون نهاية أكتوبر المقبل بسبب ارتباطات المنتخب الوطني والأندية المصرية.

موعد إعلان شكل الدوري

وأضاف: لا يوجد تأخير في الإعلان عن شكل الدوري، وندرس أشكال الدوري الثلاثة مع اتحاد الكرة والأندية والشركة الراعية وسيتم العرض والإعلان والاختيار النهائي يوم الأربعاء المقبل.