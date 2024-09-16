تغيير ملعب مباراة الجزائر وتوجو في تصفيات أمم أفريقيا 2025، ما السبب؟

أعلن الاتحاد الجزائري لكرة القدم، اليوم الاثنين، عن نقل مباراة منتخب الجزائر الأول أمام توجو، ضمن التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس أمم إفريقيا 2025، إلى ملعب عنابة.

بيان الاتحاد الجزائري بشأن نقل مباراة توجو

وقال في بيان، عبر موقعه الرسمي: "يعلم الاتحاد الجزائري لكرة القدم، أن مباراة الجزائر أمام توجو، في إطار الجولة الثالثة من منافسات المجموعة الخامسة، من التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس أمم إفريقيا 2025، مبرمجة يوم الخميس 10 أكتوبر 2024 بملعب 19 ماي 1956 بعنابة".

وفضل الاتحاد نقل المباراة من ملعب ميلود هدفي بوهران إلى عنابة، لمنح الجماهير الجزائرية في المنطقة الشرقية، فرصة تشجيع منتخب بلادها عن كثب.

وتقام مباراة الجولة الرابعة بين نفس المنتخبين، يوم 14 أكتوبر المقبل، على ملعب كيجي بالعاصمة التوجولية لومي.

ويتصدر الخضر المجموعة الخامسة بـ 6 نقاط، بفارق 4 نقاط عن منتخب توجو، صاحب المركز الثاني.