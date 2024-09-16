موتسيبي يعلن الترشح لفترة رئاسية جديدة بالكاف

كاف، أعلن الجنوب أفريقى باتريس موتسيبى، رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، أنه قرر الترشح لفترة رئاسة جديدة في الانتخابات المحدد لها العام المقبل 2025، وذلك على هامش اجتماع المكتب التنفيذي للكاف الذى عقد اليوم الإثنين، في العاصمة الكينية نيروبي.

جمعية عمومية للكاف في أكتوبر

ومن المقرر أن تعقد الجمعية العمومية للاتحاد الأفريقي "كاف" يوم 10 أكتوبر المقبل في الكونغو؛ لمناقشة بعض القرارات المهمة قبل الجمعية العمومية في مارس 2025 التي سيتم خلالها انتخاب رئيس جديد للاتحاد الأفريقي ونصف أعضاء المكتب التنفيذي، وكذلك المرشحين لعضوية كونجرس الفيفا.

ومن المتوقع أن يتم تأجيل الجمعية العمومية المقبلة عدة أيام لحين الانتهاء من الاجندة الدولية للمنتخبات والمقرر لها خلال الفترة من 7 الي 15 أكتوبر المقبل.

موعد كأس أمم إفريقيا للمحليين

وكشف الاتحاد الأفريقي لكرة القدم عن الموعد الرسمي لبطولة كأس أمم أفريقيا للمحليين 2024، والتي تم تأجيلها لتقام خلال الفترة ما بين 1 إلى 28 فبراير 2025، وستقام لأول مرة فى 3 دول وهى كينيا وأوغندا وتنزانيا.

يذكر أن النخسة الأخيرة من كأس أمم أفريقيا للمحليين 2022، أقيمت في الجزائر وتوج بلقبها السنغال بعد فوزه على أصحاب الملعب في المباراة النهائية.