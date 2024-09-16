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خارج الحدود

المدعي العام التركي يطالب بسجن 20 جاسوسا للموساد

الموساد
الموساد

 

طالب مكتب المدعي العام التركي في إسطنبول، اليوم الاثنين، في دعوى قضائية، بسجن 20 شخصا متهمين بالتجسس لصالح جهاز الاستخبارات الإسرائيلية (الموساد).


وذكر الموقع الإلكتروني "TRT" عربي، اليوم الاثنين، أن مكتب المدعي العام التركي رفع دعوى قضائية ضد المتهمين العشرين، حيث جاء في لائحة الاتهام أن 16 منهم محبوسون على ذمة التحقيق، نفذوا أنشطة "تجسس دولي" لصالح جهاز الموساد ضد رعايا أجانب يقيمون في تركيا.
وأوضح المكتب التركي أن عناصر من الموساد تواصلوا مع المتهمين - الذين ألقي القبض عليهم في تركيا على فترات متفاوتة - عن طريق نشر إعلانات الوظائف عبر وسائل التواصل الاجتماعي بهدف الحصول على معلومات عن الأشخاص المستهدفين.
ولفت الموقع إلى أن "المتهمين حصلوا على معلومات سرية، بما في ذلك عناوين وصور مواطنين فلسطينيين وأفراد ينتمون إلى حركة حماس استهدفتهم المخابرات الإسرائيلية، ثم شاركوها مع ضباط في الموساد".
وحصل المتهمون على أموال من جهاز الموساد الإٌسرائيلي مقابل عملهم التجسسي، خاصة عبر نظام التحويل البنكي والعملة المشفرة ونظام إرسال الأموال "ويسترن يونيون".
 وطالب مكتب المدعي التركي بسجن المتهمين من 18 عاما إلى 45 عاما بتهمة "التجسس السياسي أو العسكري"، على أن يمثل المتهمون أمام القاضي في شهر نوفمبر المقبل.

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